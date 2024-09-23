Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin 26 suç kaydı ortaya çıktı: Cumhuriyet uyarmıştı!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 16:26

Güncelleme: 23.09.2024 - 16:29

Cumhuriyet gazetesinden Rengin Temoçin, 3 gün önce hazırladığı haberde firari hükümlülerin durumuna işaret ederek uzman görüşlerine yer verdi. Konuya ilişkin haberde önemli uyarılar yer aldı. Haberin tamamı ise şöyle:

Son dönemde operasyonlarını artıran Emniyet güçleri firari hükümlülere soluk aldırmıyor. Çeşitli suçlardan hükmü bulunan kişilerin firari olması halk arasında kaygıya yol açarken, güvenlik sorunu da yeniden gündeme geldi. Geçen günlerde Denizli’de, 125 ayrı suçtan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, Mardin’de ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi yakalandı. Emniyet güçleri, Adana’da da narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlüyü, Aydın Söke’de 21 yıl hapis cezası olan bir kişiyi, Bursa’da ibe 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Davut D’yi yakaladı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan emekli Emniyet Müdürü Osman Öztürk, “20-25 yıl gibi ağır cezalık suçlardan aranan firari hükümlülerin işledikleri suçların, halkın can güvenliğini tehlikeye düşürebilecek suçlar olması, halkı güvenlik endişesine sevkediyor. Hükümlülerin yakalanamamaları kaygıyı artırıyor. Her türlü teknoloji ve bilişim sistemlerinin geliştiği bir çağda hükümlülere yönelik seri izleme ve yakalama çalışmalarının yapılması önemlidir” dedi.