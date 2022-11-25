Cezasızlık, her gün daha fazla kadını hayattan koparıyor

25 Kasım 2022 Cuma, 04:00

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde kızlarını kaybeden aileler de tehdit ve şiddete uğrayan kadınlar da adalet istiyor. Boşanma aşamasında olduğu Ali A. tarafından öldürülen Aslıhan Alkılınç da onlardan biri. Alkılınç’ın annesi Şule Birçek, “Ben dünyamı kaybettim. Bizi hiç korumadılar. Defalarca şikayet ettik. Kadınlar hiçbir zaman korunmuyor. Sesimizi devlete defalarca duyurduğumuz halde bizi korumadılar. O kişiye ceza uygulansaydı böyle olmazdı” dedi.

İzmir’de, ayrıldığı erkek H.H.K. tarafından darp edilen Tuğçe Derin ise yıllardır tehdit ediliyor. Derin, “Ben başkasıyla evlendim, evli olduğum halde beni tehdit ediyor. Evimi taşlıyor, işyerindeki kişileri tehdit ediyor. Ancak muz cumhuriyetinde yaşadığımız için ceza almıyor. ‘Çocuğunu ve anneni öldürürüm’ diye tehdit ediyor” dedi. “Biz ne zaman kıymetli olacağız’ diye soran Derin, şöyle konuştu: “Bu anayasalar değişmediği sürece daha çok kadın ölür. Çünkü hiçbir şey yapamıyoruz. Çünkü adam geliyor hayatımıza çöküyor ve hiçbir şekilde ceza almıyor. Bizim canımız biz ölünce mi kıymetli oluyor ben anlamadım” dedi.

ŞİDDET BM RAPORUNA DA GİRDİ

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanan bir rapora göre 2021 yılında dünya genelinde en az 45 bin kadın ve kız çocuğu, eşleri ya da aile üyeleri tarafından öldürüldü. BM, bu rakamın her saat beşten fazla kadın ya da kız çocuğuna denk geldiğini belirtti. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde açıklanan raporda, kadın cinayetlerine ilişkin bulguların “endişe verici derecede yüksek” olmasına karşın gerçek rakamların çok daha fazla olabileceği vurgulandı. BM’ye göre 2021’de “tahminen” 81 bin 100 kadın ve kız çocuğu kasıtlı olarak öldürüldü. Raporda, “Geçen yıl kasıtlı olarak öldürülen tüm kadın ve kız çocuklarının yaklaşık yüzde 56’sı yakın partnerleri veya diğer aile üyeleri tarafından öldürüldü. Bu da evin birçok kadın ve kız çocuğu için güvenli bir yer olmadığını gösteriyor” denildi.