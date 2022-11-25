25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde mesaj tek: 'Boyun eğmeyeceğiz!'
Şiddete, sömürüye, cinayetlere karşı bu yıl kadınlar yine meydanlarda olacak. Cumhuriyet’e konuşan kadın dernekleri temsilcileri, İran’da süren protestoların önemine dikkat çekti.
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde, kadınlar dayanışma ve mücadele vurgusu yaptı.
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim: “Şüpheli kadın ölümlerinde ciddi bir artış söz konusu. Özgürlüklerimize karşı dayatmalar da var. Bütün bunların karşısında da güçlü olduğumuzu da biliyoruz” dedi. Ataselim, “Siyasi iktidarın geriye dönük hamlelerinin toplumda bir karşılığı yok. Biz iddiamızdan vazgeçmiyoruz. Özgür yaşayacağız ve kadın cinayetlerini durduracağız” dedi.
MAHSA AMINI VURGUSU
Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı avukat Müjde Tozbey Erden ise “Bu yıl Mahsa Amini ve gericiliğe karşı mücadele eden kadınların yılı. Amini’nin öldürülmesi ile ülkemizdeki kadınlara yönelik şiddetin artması arasında fark olmadığını görmeliyiz. Erkek eliyle yapılan saldırılarda, kadınların baş eğmeyeceğini İran’da gördüğümüz gibi, ülkemizin her köşesinde de görmekteyiz. Bugün en güçlü duruşu kadınlar göstermektedir” diye konuştu.
EMEK SÖMÜRÜSÜNE KARŞI...
29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkan Şenal Sarıhan da “Kadınlar hâlâ eşit işe eşit ücret alamıyor. Tarım işçisi, mülteci kadın ve kız çocukları hem ayırımcılığın hem de emek sömürüsünün muhatabı oluyor. Kadınlar, salt annelik görevi ile eve hapsedilmek isteniyor. Bugün başta İran olmak üzere ezilen ve sömürülen tüm kadınlarla dayanışarak eşit ve özgür bir dünyayı kuracağız” dedi.
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