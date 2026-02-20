Cezasızlık kültürü nedeniyle 1 günde 6 katliam yaşandı, kadınlar ses yükseltti: Her gün söyleyeceğiz

Kadına şiddet her geçen gün artıyor. Türkiye’de önceki gün 24 saatte farklı şehirlerden 6 kadın katledildi. Kocaeli’de Erdal Dağ, boşanma aşamasındaki eşi Aylin Polat Dağ’ı istasyonda tabanca ile başından vurarak öldürdü. İstanbul Arnavutköy’de boşanma aşamasında olan Filiz Şağbangül eşi Gıyasettin Şağbangül tarafından öldürüldü. Şağbangül’ün bir süredir sığınma evinde kaldığı, ramazan ayını çocuklarıyla geçirmek için eve gittiği öğrenildi. Aksaray’da silah sesi ihbarına giden polisin girdiği evde Tolga Kuş ve Zeynep Ayaz ölü halde bulurken ağır yaralı olan Kübra Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Osmaniye’de Semih Öner, boşandığı İlknur Kor’u tabancayla katlettikten sonra aynı silahla intihar etti. Van Tuşba’da ise Gönül Alkan, boşanma aşamasında olduğu Kemalettin Alkan tarafından katledildi.

GİDEREK AĞIRLAŞAN TABLO

Cumhuriyet’e konuşan 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan, “İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılmasıyla sözleşmenin ve sözleşmeye bağlı olarak yürürlüğe girmiş olan 6284 sayılı yasanın gerektiği gibi uygulanmamış olmasından kaynaklı bu tür cinayetlerin önüne geçilemediğini görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin yürümekten kaldırılmış olmasının ne denli yanlış olduğu, bugün giderek artan cinayetlerin bize gösterdiği bir tabloyla da ortaya çıkarıyor” dedi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İstanbul Temsilcisi Edin Güven ise “Öldürülen kadınların hemen hepsinin uzaklaştırma ve koruma kararları var. Şiddet gösteren erkek koruma kararına ihlal ettiğinde dahi bir yaptırım uygulanmıyor ve bunun sonucunda kadın cinayeti gerçekleşiyor” dedi. Güven, “İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden uygulamaya konulması 6284’ün etkin uygulanması için her gün sözümüzü söyleyeceğiz kadın cinayetlerini de durduracağız” ifadelerini kullandı.