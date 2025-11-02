Cezavindeki odasında ölü bulunan Fatih Özer, Kocaeli’de toprağa verildi

Tekirdağ'da tutuklu bulunduğu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki tek kişilik odasında ölü bulunan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde toprağa verildi.

Kurduğu kripto para borsası aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırmaktan tutuklanan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kaldığı odada ölü bulunmuştu. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemelerin ardından Özer’in cenazesi, yakınları tarafından Kocaeli’nin Darıca ilçesine getirildi. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki Murat Balcı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Özer'in cenazesi, Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 MİLYAR LİRALIK DOLANDIRICILIK OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Faruk Fatih Özer, 2017 yılında kurduğu Thodex adlı platform üzerinden 2 milyar doların üzerinde yatırımcı parasının kaybolduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Türkiye’den yurt dışına kaçtıktan sonra Arnavutluk’ta yakalanan Özer, uzun süren hukuki süreç sonrası Türkiye’ye iade edilmişti. Özer hakkında toplam 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti.