Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'da
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.
Tebbun ve beraberindeki heyeti, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, valilik ve belediye yetkilileri, Cezayir Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ile Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Sofiane Mimouni karşıladı.
TÜRKİYE-CEZAYİR YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-17 Mayıs'taki ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Tebbun'un başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak.
Salı günü İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Cezayir İş ve Yatırım Forumu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tebbun başkanlık edecek.
Video Haberler
- Atatürk Havalimanı'ndan son görüntüler
- İstanbul’da sahte alkol üreticilerine baskın
- İmamoğlu'ndan 'öğrenci indirimi' hakkında karar
- Otobüs ücretini yüksek bulup şoföre saldırdı
- Yüzlerce kişi hastanelik oldu
- Aralık ayında söylediği sözler gündemde!
- Sahte parfüm ve güneş kremi operasyonu
- Almanya'da şirket kurmak isteyenlere uzmandan öneriler
- 6 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
- Bu da iktidara yakın şirketin anketi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cahit Özkan cephesinden açıklama
- Alaattin Çakıcı yine sahnede
- Sokak eylemlerine SADAT hazırlığı
- Sokak eylemlerine 'SADAT' hazırlığı
- Bakan Özer açıkladı: İlk kez bu yaz uygulanacak
- AKP'de büyük kan kaybı
- Seçimler için kendine iki rakip belirledi
- İsveç NATO kararını verdi
- Benzin ve LPG'ye büyük zam yolda
- Yeni hafta art arda zamlarla başladı