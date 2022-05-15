Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'da

15 Mayıs 2022 Pazar, 19:33

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tebbun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya geldi.

Tebbun ve beraberindeki heyeti, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, valilik ve belediye yetkilileri, Cezayir Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ile Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş ve Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Sofiane Mimouni karşıladı.

TÜRKİYE-CEZAYİR YÜKSEK DÜZEYLİ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ TOPLANTISI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15-17 Mayıs'taki ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Tebbun'un başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak.

Salı günü İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Cezayir İş ve Yatırım Forumu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tebbun başkanlık edecek.