İtalya, Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için Cezayir ile doğalgaz anlaşması imzalayacak

11 Nisan 2022 Pazartesi, 15:53

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin dün Cezayir'de katılacağı bir etkinlikte, Cezayir'den ithal edilen gaz miktarını yüzde 50 oranında artıracak bir anlaşmaya imza atacağı belirtildi.

Cezayir bugün imzalanacak yeni bir anlaşmayla İtalya’ya ihraç edeceği gaz miktarını yüzde 50 oranında artıracak. Söz konusu anlaşma Cezayir’in Rusya’nın yerini almasına neden olarak İtalya’nın en büyük gaz tedarikçisi konumuna gelmesini sağlayacak.

HEDEF 31 MİLYAR KÜBİK METRE GAZ

Kuzey Afrika ülkesi, İtalya’ya ihraç edeceği yıllık gaz miktarını 9-10 milyar kübik metre artıracak. İtalya 2021 yılında Rusya’dan 29 milyar kübik metre gaz ithal ederken Cezayir’den 21 milyar kübik metre ithal etmişti.

Anlaşmanın bugünü Cezayir’i ziyaret edecek olan İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin, Cezayir Başkanı Abdelmadjid Tebboune ile birlikte katılacağı bir etkinlikte imzalanması bekleniyor. Anlaşma Cezayir’den gaz ithalatını artırmayı ve yenilenebilir enerjide ortak yatırımları içeriyor.

RUS GAZINA BAĞIMLILIK AZALACAK

Gaz tüketiminin yüzde 40’ı için Rus gazına bağımlı olan İtalya Avrupa Birliği liderlerinin Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı daha sert bir duruş sergileme arayışı nedeniyle alternatif tedarik arayışında idi. Ülke AB’nin Rus gazına karşı bir yasak kararı alması halinde bu hamleyi destekleyeceğini açıklamıştı.