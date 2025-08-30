Cezmi Baskın hakkında cinsel taciz iddiası

Sanat ve medya dünyasında peş peşe gündeme gelen taciz ifşalarına bir yenisi eklendi. Oyuncu Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak, komedyen Mesut Süre, fotoğrafçı Cemil Batur Gökçeer ve yönetmen Selim Evci'nin ardından 'Akasya Durağı' dizisinde 'Osman Ağa' karakterini canlandıran Cezmi Baskın hakkında da taciz iddiası gündeme geldi.

Yazar ve akademisyen Pınar Gür'ün oğlu Emrah Kolukısa'nın eşi Fazilet Onat, Baskın hakkında "Bizum Hoca filminin Ankara galasında gece odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır" iddiasında bulundu.

Fazilet Onat, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İfşa ediyorum... Uzun zamandır düşünüyorum... Kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Yeni fark ettim şu son hareketle. Biz kadınlar kendimizi ne kadar özgür bırakırsak o kadar güçlüyüz. Bu adam yani Cezmi Baskın beni 'Bizum Hoca' filminin Ankara galasında gece odalarımıza ayrılırken asansörde taciz etmiş ve gece boyu telefonla arayıp taciz boyutunu artırmıştır.

Telefon tacizi boyunca odasına sığındığım ve telefon aramalarına şahit olan PR sorumlusu ve bir kadın magazin gazetecisi ise başıma gelenlerle ilgili beni suçlamıştır. Ayrıca film için çalışmalarımın bedeli de asla ödenmemiştir."