CFWIJ raporu: Ekim ayında 40 kadın gazeteci şiddete maruz bırakıldı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 18:10

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), ekim ayı basın özgürlüğü raporunu yayımladı. Rapora göre dünya genelinde 40 kadın gazeteci şiddet, tehdit ve tacize maruz bırakıldı.

Türkiye’de ise 15 kadın gazeteci mesleki faaliyetleri nedeniyle şiddet, tehdit ve tacize maruz kaldı.

'TÜRKİYE EN ÇOK VAKA KAYDEDİLEN ÜÇ ÜLKEDEN BİRİ'

Gazetecilerin, 12’si sahada haber takibi yaparken, ikisi ise “yasal yollarla taciz edildi.” Dünya genelinde ise, 19 kadın gazeteci sahada haber takibi yaparken fiziksel şiddet ve tacize maruz kaldı. Türkiye, Rusya ve Kanada ile birlikte en çok vaka kaydedilen üç ülke arasında yer aldı.

'BOĞAZİÇİ PROTESTOLARINDA HABER YAPMA HAKKI İHLAL EDİLDİ'

Raporda, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci’ye yönelik protestoları takip eden 12 kadın gazetecinin de “haber yapma hakkının polis tarafından ihlal edildiği” açıklandı.

Raporda yer alan bilgilere göre; Ankara’da “Doğrusu Haber” internet sitesi muhabiri Büşra Taşkıran ve “Jin News” kadın haber ajansı muhabiri Öznur Değer; polis tarafından “basın kartları olmadığı” gerekçesiyle Genel Bilgi Toplama (GBT) talebiyle haber yapmaları engellendi.

Gazeteci Derya Okatan hakkında TSK’nin Afrin’e yönelik başlattığı “Zeytin Dalı Harekatı”na ilişkin paylaşımları nedeniyle açılan yargılamaya devam edildi.

Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Pınar Gayıp hakkında “terörle mücadelede yer almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Gayıp, Batman’da İpek Er’e saldırıda bulunma suçlamasıyla yargılanan Musa Orhan’a yönelik sosyal medya paylaşımları yapmıştı.