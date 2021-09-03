Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’ndan Ağustos 2021 raporu: 27 kadın gazeteci şiddete veya tacize maruz bırakıldı

03 Eylül 2021 Cuma, 17:04

Geçen ay Afganistan’da Taliban’ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından ülkede ortaya çıkan insani krizin ortasında kalan gazetecilere yardım eden ve hayatı tehlikede olduğu için ülkeyi terk etmek isteyenlerin başvurularını inceleyerek risk altında olan 91 gazeteciyi güvenli ülkelere yerleştiren Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ), her ay yayımladığı aylık raporların bir devamı olarak Ağustos ayı basın özgürlüğü raporunu paylaştı.

Rapora göre 27 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı. En çok vaka kaydedilen üç ülke ise Türkiye, Afganistan ve Azerbaycan oldu.

Ağustos ayında dünya genelinde kadın gazetecilere yönelik en çok gözaltı vakası kaydedildi. Dünya genelinde beş kadın gazeteci haber takibi yaparken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

8 KADIN GAZETECİ İŞLERİNİ YAPARKEN ŞİDDETE MARUZ BIRAKILDI

Türkiye’de Jinnews muhabiri Beritan Canözer’in evine baskın düzenlenerek gözaltına alındı. Gazeteci beş günlük gözaltı süresinin ardından serbest bırakıldı. Canözer yıl içerisinde ikinci kez gözaltına alındı. Türkiye’de toplam sekiz kadın gazeteci mesleki faaliyetlerine yönelik şiddet ve tacize maruz bırakıldı.

28 Temmuz itibariyla ülkeyi etkisi altına alan yangınlarda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Euronews muhabiri Dilek Gül ve FOX Haber muhabiri Gülşah İnce’nin yangın bölgelerine geçişlerinde akreditasyon uygulandı.

Gazetecilerin afet bölgesinde haber yapması engellendi. BirGün Gazetesi muhabiri Sarya Toprak’ın ise Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından haber yapma hakkı ihlal edildi. Kamuya açık alanda yangında mağdur olan yurttaşlarla konuşmasını video çekmek isteyen muhabir, bakan tarafından engellendi. Gazeteci ayrıca, polis tarafından zorla alandan uzaklaştırdı.

2 KADIN GAZETECİ YARGI YOLUYLA TACİZ EDİLDİ

Türkiye’de Ağustos ayında iki kadın gazeteci yargı yoluyla taciz edildi. Altı yaşındaki çocuğunu istismar eden Refik Y.’yi yaptığı haberle istismarı ortaya çıkaran Bianet editörü Evrim Kepenek hakkında şikayetçi oldu. Gazeteci Rize Ardeşen Şehit Halis Karoğlu Polis Merkezi Amirliğinde verdi. Jinnews muhabiri Hikmet Tunç ise Muradiye Belediyesi’ne atanan kayyum Harun Yücel’e “hakaret” ettiği iddiasıyla hakkında açılan dava sonucu sekiz ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

12 Ağustos günü Ankara’nın Altındağ ilçesinde birçok sığınmacı ve Suriyeli göçmenlerin yaşadığı Önder Mahallesinde çıkan kavga sonucu bir kişinin hayatının kaybetmesinin ardından meydana gelen ırkçı saldırıları takip eden Doğrusu Haber muhabiri Büşra Taşkıran ve Artı Gerçek muhabiri Seda Taşkın ise polisler tarafından alandan bir araçla uzaklaştırılarak haber yapması engellendi.