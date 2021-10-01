Gazetecilikte Kadın Koalisyonu’ndan Eylül 2021 raporu: 61 kadın gazeteci şiddete veya tacize maruz bırakıldı

01 Ekim 2021 Cuma, 17:21

Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ) kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerini, karşı karşıya kaldıkları tehditleri ve saldırıları, maruz kaldıkları taciz vakalarını kaydetmeye ve gazetecilerin haklarını savunmaya devam ediyor.

TÜRKİYE, EN ÇOK VAKA KAYDEDİLEN ÜÇ ÜLKEDEN BİRİ

Bu rapora göre 2021 yılının Eylül ayında;

61 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı.

En çok vaka kaydedilen üç ülke Kanada, Türkiye ve Pakistan oldu.

EN AZ 13 KADIN GAZETECİ ŞİDDETE MARUZ BIRAKILDI



Eylül ayında dünya genelinde kadın gazetecilere yönelik en çok çevrim içi karalama kampanyaları kaydedildi. Dünya genelinde 20 kadın gazeteci yaptıkları haberler ve sosyal medya paylaşımları sebebiyle organize çevrim içi karalama kampanyalarının hedefi oldu.

Türkiye’de en az 13 kadın gazeteci mesleki faaliyetlerine yönelik şiddet ve tacize maruz bırakıldı.

İstanbul’da Emek Barış ve Demokrasi Güçleri‘nin, düzenleyeceği 1 Eylül Dünya Barış Günü mitinginin engellenmesi üzerine yapılan basın açıklamasına polis müdahale etti. Polis, müdahaleyi görüntüleyen gazeteci Eylem Nazlıer’in telefonuna el koymaya çalıştı. Basın açıklamasını takip eden en az dört kadın gazeteci ise polis ablukasına alınarak haber yapma hakkı ihlal edildi.

İnsan hakları savunucusu, avukat ve Artı Gerçek yazarı Nurcan Kaya’nın “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla yargılandığı davada gazeteci hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Yedi kadın gazetecinin ertelenen davaları görülmeye devam etti. Gazetecilerin duruşmaları yine birtakım nedenlerle ertelendi.

Temmuz ayı sonunda Afganistan’da Taliban’ın ülke yönetimini ele geçirmesinin ardından CFWIJ, ülkede yaşanan insani krizin ortasında kalan gazetecilere bu ay da yardım etmeye devam etti. Hayatı tehlikede olduğu için ülkeyi terk etmek isteyenlerin başvurularını inceleyerek risk altında olan 175 gazeteci ve hak savunucusunu güvenli ülkelere yerleştirmeyi başardı.