ÇGD “Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülü” sahiplerini buldu: Yazarımız Murat Ağırel de ödül aldı

Yayınlanma: 11.05.2024 - 14:56

Güncelleme: 11.05.2024 - 14:56

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ‘Yılın Başarılı Gazetecileri-2023’ ödülleri dün Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödül törenine çok sayıda gazetecinin yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları da katıldı. Haber ödülü, gazetemiz yazarı Murat Ağırel'in yazdığı ‘Kızılay, deprem telaşında AHBAP’a çadır sattı’ başlıklı haberine verildi. Ağırel, ödülünü CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş’ten aldı.



"SANSÜRE RAĞMEN"

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan ÇGD Genel Başkanı Kıvanç El, “Halkın haber alma hakkı için kamu adına mesleğini yapan bizler, sesimizi yükselttikçe, birleştikçe aslında daha güçleneceğimize olan inancım tam” dedi. Ödül etkinliğine il dışında bir programı olduğu için katılamayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verdi: “Gazetecilik mesleğini her türlü baskıya, sansüre rağmen bağımsız bir şekilde icra eden tüm basın emekçilerini saygıyla selamlıyorum. Yaptığı haberlerle, 2023 yılının en başarılı gazetecileri seçilen değerli gazetecileri tebrik ediyorum. Ayrıca, deprem bölgesinden büyük fedakarlıklarla yaptıkları haberler nedeniyle dayanışma ödülüne layık görülen basın emekçilerine teşekkürlerimi, gönülden tebriklerimi sunuyor, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 33 basın emekçisi arkadaşımızı rahmetle anıyorum.”

"GAZETECİLERE MİNNETTARIZ"

Ödül törenine mesaj gönderen bir diğer isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Gazeteciler yurttaşlarımızın doğru habere ulaşabilmesi için çok zorlu koşullar altında dahi özveriyle çalışıyorlar. Bu değerli görevi her zaman halkın ve haklının yanında durarak sürdüren, gerçeklerin ortaya çıkması için çabalayan gazetecilere minnettarız” ifadelerini kullandı.