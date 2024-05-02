Depremde çadır satan Kızılay’da bir istifa daha

6 Şubat depremlerinde çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılan Kızılay'da, son olarak Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer’in istifa ettiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:20
Depremde çadır satan Kızılay’da bir istifa daha
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılan ve ülke gündemine oturan Kızılay’dan dikkat çeken bir istifa daha geldi.

Kızılay’ın Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer’in istifa ettiği öğrenildi.

BirGün’ün aktardığı habere göre; Özer Kızılay’daki görevine 2018 yılında başlamıştı.

Ayrıca birçok skandala imza atan Kerem Kınık’ın 12 Mayıs 2023’te Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Aralık ayında da Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etmişti.

ARTIK O ÜÇ İSİM DE YOK

Deprem felaketinin ardından “Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla” Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuştu.

Komisyona Kızılay adında dönemin Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Genel Müdürü İbrahim Altan ve Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer katılmıştı.

Böylece bir yıl önce milletvekillerine sunum yapan Kızılay’ın üç üst düzey yöneticisinin tamamı istifa ederek görevinden ayrılmış oldu.


AFAD son depremler haberleri 6 Şubat depremleri haberleri 6 Şubat depremi haberleri Kızılay haberleri

İlgili Haberler

Kızılaycı müteahhide sessiz tahliye: 70 kişiye mezar olan Süeda Kent Sitesi raporunda asli kusurlu bulunmuştu

Kızılaycı müteahhide sessiz tahliye: 70 kişiye mezar olan Süeda Kent Sitesi raporunda asli kusurlu bulunmuştu
Kızılay'ın Batı Akdeniz Kan Merkezi binasında yangın!

Kızılay'ın Batı Akdeniz Kan Merkezi binasında yangın!
Depremde yurttaşa parayla çadır veren kurum şimdi de taşınmaz bağışlarını elden çıkarıyor: Kızılay yine satıyor

Depremde yurttaşa parayla çadır veren kurum şimdi de taşınmaz bağışlarını elden çıkarıyor: Kızılay yine satıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

NTV yayınında ‘Taksim’ protestosu: ‘Saray'ın 1 Mayıs korkusu bu, ana akımda gösterin’

NTV yayınında ‘Taksim’ protestosu: ‘Saray'ın 1 Mayıs korkusu bu, ana akımda gösterin’
Ece Üner’den Taksim Yasağına Büyük Tepki: “Bizi Şizofren Ettiniz”

Ece Üner’den Taksim Yasağına Büyük Tepki: “Bizi Şizofren Ettiniz”
Son Dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde hareketli dakikalar: İntihar girişiminde bulundu!

Son Dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde hareketli dakikalar: İntihar girişiminde bulundu!
Erbakan’dan Bahçeli’nin ‘soyadı’ sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz

Erbakan’dan Bahçeli’nin ‘soyadı’ sözlerine cevap: Dedemiz yaşında insan, karşılıklı atışmaya girmeyi uygun görmüyoruz
Bankada parası olanlar dikkat! Mevduatta gelir vergisi oranında değişiklik

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduatta gelir vergisi oranında değişiklik
Eşini yakın arkadaşı ve yengesiyle aldattı: Mahkeme affetmedi!

Eşini yakın arkadaşı ve yengesiyle aldattı: Mahkeme affetmedi!
AKP’nin ‘1 Mayıs’ ablukası altında… İşçiler Saraçhane'de barikatın önünde!

AKP’nin ‘1 Mayıs’ ablukası altında… İşçiler Saraçhane'de barikatın önünde!
4 yaşındaki erkek çocuğa “taciz” iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı

4 yaşındaki erkek çocuğa “taciz” iddiası, mahalleliyi ayağa kaldırdı