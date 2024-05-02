Depremde çadır satan Kızılay’da bir istifa daha
6 Şubat depremlerinde çadır sattığı Cumhuriyet tarafından ortaya çıkarılan Kızılay'da, son olarak Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer’in istifa ettiği aktarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır sattığı Cumhuriyet
tarafından ortaya çıkarılan ve ülke gündemine oturan Kızılay’dan dikkat çeken
bir istifa daha geldi.
Kızılay’ın Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü
İbrahim Özer’in istifa ettiği öğrenildi.
BirGün’ün aktardığı habere göre; Özer Kızılay’daki görevine
2018 yılında başlamıştı.
Ayrıca birçok skandala imza atan Kerem Kınık’ın 12 Mayıs
2023’te Kızılay Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından Aralık ayında
da Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan istifa etmişti.
ARTIK O ÜÇ İSİM DE YOK
Deprem felaketinin ardından “Kahramanmaraş Merkezli
Depremlerin Sonuçlarının Bütün Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı
Stokunun Oluşturulması ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin
Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla” Meclis
Araştırma Komisyonu kurulmuştu.
Komisyona Kızılay adında dönemin Kızılay Başkanı Kerem
Kınık, Genel Müdürü İbrahim Altan ve Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü
İbrahim Özer katılmıştı.
Böylece bir yıl önce milletvekillerine sunum yapan Kızılay’ın üç üst düzey yöneticisinin tamamı istifa ederek görevinden ayrılmış oldu.
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