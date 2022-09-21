ÇGD'den Bozdağ'a soru sorulmasını engelleyen danışmana sert tepki

21 Eylül 2022 Çarşamba, 18:39

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) sosyal medya hesabından açıklama yaparak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın basın danışmanın Bilal Çetin'in Fox TV muhabirinin soru sormasını engellemesine tepki yönelik tepki Bozdağ'a ve Çetin'e tepki gösterdi.

“UTANÇ VESİKASIDIR”

Açıklamada, “Adalet Bakanı Bozdağ’ın programını takip eden FOX TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu’ya ‘soru sorma’ uyarısı yapan, üstüne salona alınmama kararının bulunduğunu söyleyen anlayış, hele bir de bunu söyleyen ‘basın danışmanı’nın köken olarak gazetecilik mesleğinden gelmesi utanç vesikasıdır.” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın basın danışmanı Bilal Çetin, Fox TV muhabiri Yeşim Karacaoğlu’nun bakana soru sormasına engel oldu.

Çetin, toplantı esnasında Karacaoğlu’nun yanına giderek, “Hanımefendi bakın rica ediyorum soru sormayın, bakın rica ediyorum. Normalde ben sizi buraya almayacaktım. Fox TV’yi almayacaktım. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi’nin şeyi var. Rica ediyorum soru sormayın” dedi.

Fox TV’nin sansür anına ait görüntüleri yayınlanmasının ardından Bakan Bozdağ ve basın danışmanı Çetin’e sosyal medyada tepki yağdı.