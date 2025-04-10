ÇGD'den Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki!
Çağdaş Gazeteciler Derneği, gazetemiz yazarı gazeteci Murat Ağırel ile gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) sosyal medya hesabından gazetemiz yazarı gazeteci Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.
ÇGD'nin sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
"İfade vermeye gidecekleri gün şafak operasyonu ile gözaltına alınan Timur Soykan ve Murat Ağırel gazetecidir! Son operasyonlardaki hukuksuzluklara dair haberler ile çete ve tarikatlara karşı kaleme aldıkları haberler birilerini rahatsız etse de biz söylemeye devam edeceğiz: Gazetecilik Suç Değildir! Meslektaşlarımız bir an önce serbest bırakılmalıdır."
Etiketler: #ÇGD #Timur Soykan #Murat Ağırel
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