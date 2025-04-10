Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı!

Yayınlanma: 10.04.2025 - 07:05

Güncelleme: 10.04.2025 - 07:52

Gazetemiz yazarı gazeteci Murat Ağırel ile gazeteci Timur Soykan, gözaltına alındı.

Ağırel ve Soykan'ın evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı, telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu öğrenildi.

Gözaltı gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazeteci Şule Aydın, Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alınmasını "Murat ve Timur gözaltına alınıyor. Şu an evlerinde arama yapılıyor" ifadeleriyle duyurdu.

CHP'DEN İLK TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise, Ağırel ve Soykan'ın gözaltına alınmasına, sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşım ile tepki gösterdi:

"Yeter! Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel yine bir şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Türkiye’ye bu çirkin görüntüleri yaşatanların, yargıyı sopa olarak kullananların tek amacı iktidarı eleştiren gazetecilere, özgür medyaya gözdağı vermek. Gazetecilik suç değildir! Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!"

AĞIREL VE SOYKAN'IN AVUKATI: "VATAN EMNİYET'E GÖTÜRÜLÜYORLAR"

Ağırel ve Soykan'ın avukatı Enes Ermaner, müvekkillerinin bugün ifadeye gideceğini belirterek, şu paylaşımda bulundu:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün ifade vermeye geleceğimizi bilmesine rağmen bugün sabah gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında gözaltı işlemi uyguladı ve her iki gazeteci de ikametinde arama ve el koyma işlemi yapılarak gözaltına alındı.

İfade için randevulaşan, kendi ifadeye geleceği bilinen kişiler hakkında gözaltı işlemi uygulanması hukuka aykırılık teşkil ettiği gibi açıkça Düşman Ceza Hukuku’nun uygulandığını göstermektedir.

Her iki gazeteci de Vatan Emniyet binasına götürülüyor."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün ifade vermeye geleceğimizi bilmesine rağmen bugün sabah gazeteciler @muratagirel ve @timursoykan hakkında gözaltı işlemi uyguladı ve her iki gazeteci de ikametinde arama ve el koyma işlemi yapılarak gözaltına alındı.



İfade için… pic.twitter.com/2TY1tHE5cP — Enes H. Ermaner (@ehermaner) April 10, 2025

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