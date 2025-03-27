ÇGD'den, RTÜK'e tepki: Bu cezalar yetmez bütün kanalları Ebubekir Şahin'e bağlayın

Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:29

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:30

Çağdaş Gazeteciler Derneğinden (ÇGD) yapılan açıklamada, Radyo Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) televizyon kanallarına cezalarına tepki göstererek, "İktidarın aparatı haline gelmiş RTÜK’ün verdiği cezalar gazeteciliğe kesilmiştir. RTÜK'e çağrımız; bu cezalar yetmez bütün kanalları Ebubekir Şahin'e bağlayın" ifadelerini kullandı.

RTÜK, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik tutuklama ve sonrasındaki protestolar sırasındaki yayınları nedeniyle SZC TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi.

Ayrıca yayınlarda eleştiri sınırının aşıldığı gerekçesiyle, NOW TV'ye yüzde 2, SZC TV, Halk TV ve Tele1'e, yüzde 3'er para cezasına hükmedildi.

ÇGD'nin RTÜK'ün cezalarına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İktidarın aparatı haline gelmiş RTÜK’ün verdiği cezalar gazeteciliğe kesilmiştir. RTÜK'e çağrımız; bu cezalar yetmez bütün kanalları Ebubekir Şahin'e bağlayın."