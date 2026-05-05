Charlie Hebdo davasının ‘müştekisi’ Leman davasına da katılmak istedi

İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu sürerken Leman dergisinde savaşı eleştirmek amacıyla yayımlanan bir karikatürde Hz. Muhammed ve Hz. Musa’nın tasvir edildiği iddiasıyla dergi çalışanları Zafer Aknar, Aslan Özdemir, Cebrail Okçu, Ali Yavuz, Doğan Pehlevan ve Mehmet Tuncay Akgün hakkında “basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla açılan davanın duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Semra Pelek’in MLSA’da yayımlanan haberine göre duruşmaya Doğan Pehlevan, Ali Yavuz ve Aslan Özdemir katıldı. Sanıklar savunmalarına ekleyecek bir husus olmadığını belirtirken, avukatları adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve müvekkillerinin duruşmalardan vareste tutulmasını talep etti.

Duruşmaya katılan bir şahıs, adının Muhammet Hasan Medineli olduğunu belirterek davaya müşteki olarak katılmak istedi. Medineli, 'sanıkların indirimsiz olarak cezalandırılmasını talep ettiğini' belirtti. Ancak mahkeme, suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle Medineli’nin davaya katılma talebini reddetti.

Medineli’nin daha önce gazetemiz yazarlarının da yargılandığı ve kamuoyunda “Charlie Hebdo davası” olarak bilinen dosyada da müşteki olma talebinde bulunduğu biliniyor.

YAKALAMA BEKLENİYOR, ADLİ KONTROL KALDIRILDI

Mahkeme ara kararında, sanıklardan Mehmet Tuncay Akgün hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verdi. Akgün’ün yurt dışında bulunduğu yerde ifadesinin alınması talebi kabul edildi.

Mahkeme ayrıca Doğan Pehlevan hakkında uygulanan “yurt dışına çıkamama” şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti. Savunması alınan sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi.

Duruşma 13 Ekim saat 14.00’e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Çizer Doğan Pehlevan’ın LeMan dergisinin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında yer alan karikatürü, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde, yaşamını yitirmiş Muhammed ve Musa isimli iki figürün bombalanan bir şehrin üzerinde birbirlerine “Selamün Aleyküm” ve “Aleyhem Şalom” diyerek selamlaşmalarını tasvir ediyordu.

Karikatür, 30 Haziran’da sosyal medyada dolaşıma girmesinin ardından gerici grupların ve bazı devlet yetkililerinin hedefi oldu. LeMan yönetimi karikatürde peygamber tasviri yapılmadığını açıklasa da bu yöndeki iddialar hızla yayıldı. Derginin bulunduğu binaya saldırılar düzenlendi, önünde şeriat çağrıları yapıldı. Bu saldırılara ilişkin işlem yapılmazken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karikatür nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında derginin yayın yönetmeni Aslan Özdemir, yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, müessese müdürü Ali Yavuz ve çizer Doğan Pehlevan gözaltına alınarak tutuklandı. Yurt dışında bulunan genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Derginin ilgili sayısı toplatıldı, LeMan’ın internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altı kişi hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla iddianame düzenledi.

Tutuklu sanıklar Aslan Özdemir, Zafer Aknar, Cebrail Okçu ve Ali Yavuz, tutukluluklarına yapılan itiraz üzerine 26 Eylül 2025'te tahliye edildi. İlk duruşmanın görüldüğü 14 Kasım 2025'te ise mahkeme, tutuklu sanık Doğan Pehlevan’ın tahliyesine ve diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.