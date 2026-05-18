CHP, 19 Mayıs'ta 'Tam Bağımsız Türkiye' ilkesiyle sahada olacak

CHP Ankara İl Başkanlığı, 19 Mayıs’ta (yarın) yürüyüş düzenleyecek. Güvenpark’tan 14.00’da başlayacak olan yürüyüş Anıtkabir’e kadar sürecek. Yürüyüşe Ankara’da bulunan Genel Başkan Yardımcılarının, PM ve YDK üyelerinin, milletvekillerinin, belediye başkanları ile çok sayıda yurttaşın katılımı bekleniyor. Saat 12:00'da ise Ulus'ta bulunan Atatürk Heykeli'ne çelenk bırakılacak.

"ŞİARIMIZ:TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

İl Başkan Vekili Yüksel Işık yürüyüşe ilişkin açıklama yaptı. Işık, açıklamasında “Cumhuriyet Halk Partisi, mücadele alanlarında, savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Güçlü bir mücadele geleneği ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘iki büyük eserinden biri’dir. Kurtuluş ve kuruluşun partisi olarak, tarihimizin parlak geçmişini, geleceğe taşımak kararlılığındadır” ifadelerini kullandı.

Işık açıklamasını, “19 Mayıs 1919’da Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesini, bir kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olmanın ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bizim için 19 Mayıs, aynı zamanda, umutsuzluğun karşısında cesaret, baskının karşısında millet iradesi, teslimiyetin karşısında ise bağımsızlık demektir. O gün emperyalizm ile işbirliği yapanlar ile bugün Trump’ın izinde gidenlere karşı hep birlikte bağımsızlık türkümüzü söylemek üzere yürüyeceğiz. Yürüyüşümüz boyunca Cumhuriyetimizin temel değerlerine, demokrasiye ve halkın özgür iradesine yönelik baskıları protesto edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in önderliğinde, Türkiye’yi tam bağımsız hale getirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Yürüyüş boyunca şiarımız ‘Tam Bağımsız Türkiye’ olacaktır” cümleleriyle tamamladı.

CHP lideri Özgür Özel de yarın yapılacak yürüyüşe katılacak.