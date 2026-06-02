CHP 38. Olağan Kurultay soruşturması: Özkan Yalım ve Turgut Koç ifade verdi

'Mutlak butlan' kararıyla iptal edilen CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na dair yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Tutuklu CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile iş insanı Turgut Koç, CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeni ifade verdi.

"YAŞANDIĞI İDDİA EDİLEN DELEGE PAZARLIĞINA ŞAHİT OLMADIM"

Yalım'ın ifadesinde öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Kurultayın yapıldığı tarih itibariyle belediye başkanı değildim ancak değişimden yana tavır aldığım için Özgür ÖZEL'in genel başkanlığa seçilmesi için çalışmalar yaptım. Bu kapsamda kurultaydan kısa bir süre önce gerçekleştirilen il kongrelerinde Özgür ÖZEL'e destek verilmesini delegelerden istedim. Yaklaşık 40 civarında ile gittim ve burada delegelerle görüştüm. Ancak yoğun olarak Kahramanmaraş ve Antep delegeleri üzerine çalışma yaptım. 6 Şubat depreminde Maraş'ta bulundum. Burada yardımlar ve çalışmalar yaptığım için kongreler döneminde de burada gönüllü olarak görev aldım. Yaklaşık 700 civarı delegeyi bizzat telefonla arayarak Özgür ÖZEL'e oy vermeleri yönünde kendilerini ikna etmeye çalıştım. Ankara Çankaya'da bulunan seçim koordinasyon merkezinde telefon görüşmelerimi yapıyordum.

Sonradan hatırladığım üzere Kahramanmaraş delegesi olan ve ismini Gülhan olarak öğrendiğim kadın delege, 2 çocuğunun İstanbul'daki belediyelerde işe alınması halinde kurultayda Özgür ÖZEL'e oy vereceğini söyledi. Çocuklarından biri telefondan bana cv'leri gönderdi. Gönderilen cv'yi İstanbul Milletvekili Suat ÖZÇAĞDAŞ'a gönderdim. Bu mesajlaşma telefon incelememde ortaya çıkmıştır.

Kurultay döneminde çok sayıda partili görev aldı. Özgür ÖZEL'e destek olmaları için talebi bulanan delegelerin taleplerinin karşılanması halinde destek vereceklerini parti yetkililerine söyledim. Delegelerin yakınlarının SGK kayıtlarına bakıldığında ne zaman belediyede işe alındıkları tespit edilebilir.

Koordinasyon merkezinin genel koordinatörü Veli AĞBABA'ydı. İstanbul'dan sorumlu kişinin ise Suat ÖZÇAĞDAŞ olduğunu düşünüyorum. Bana gönderilen talebi bende kendisine iletmiştim. Koordinasyon merkezi il kongrelerinin kurultay sürecini organize eden birimdir. Delegelerin de talepleri buraya iletilir ve karşılanmaya çalışılır.

Yaptığım çalışmalar neticesinde 115 delegeden imza topladım. Bu 115 kişi "Cumhuriyet Halk Partisinde yapılacak olan 38. olağan kurultayında Özgür ÖZEL'i destekliyorum" ibareli yazıyı imzalayıp bana verdiler, bende Selin SAYEK BÖKE'ye teslim ettim.

Uşak'ın 6 delegesi vardı, il başkanı dışında 5 delege Özgür ÖZEL'e oy verdi. Delegelerle ben görüştüm, vaatte bulunmadım. Kendilerinden imza aldım. Bahsettiğimiz 115 kişinin içerisinde bu 5 kişi de vardır.

Kurultay dönemiyle ilgili olarak yaptığım çalışmalardan yukarıda bahsettim. Bunun dışında hiçbir delegeye maddi menfaat vaadinde bulunmadım. O dönem zaten belediye başkanı değildim. Delegelerin akrabalarından kimsenin işe alınmasına aracılık etmedim. Maraş delegesinin talebinin neticesini bilmiyorum. 1200 delegenin yakınlarının SGK kayıtlarına bakıldığında kurultay döneminde işe alınıp alınmadıkları tespit edilebilir.

Kurultay günü kurultayın yapıldığı salonda bulunuyordum. O gün yaşandığı iddia edilen delege pazarlığına şahit olmadım. Konuyla ilgili olarak bildiklerimi anlattım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam kurultay soruşturmasında kapsamlı mali inceleme başlatmıştı.

Başsavcılık, oy kullanan delegeler ile birinci derece yakınlarının banka hareketleri, MASAK raporları ve SGK kayıtlarının incelenmesini talep etmişti.

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kurultayda oy kullanan tüm delegeler ile birinci derece yakınlarının MASAK raporları, Banka hesap hareketleri ve SGK kayıtları hakkında ilgili kurumlardan bilgi ve belge talebinde bulunulduğu öğrenilmişti.