CHP 81 ilde sokağa çıkıyor

13 Ocak 2022 Perşembe, 11:29

AKP hükümetinin 2022 asgari ücret zammı ve 3600 ek göstergeyi masaya getirmesinin ardından EYT’liler için düzenleme yapılacağı da gündeme taşınmıştı. Ancak Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) umutları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan “Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır” açıklamasıyla bir kez daha suya düştü.

Bakanlığın açıklaması sonrası EYT'lilerin hakları için CHP il örgütleri ve CHP emek büroları, Cuma günü saat 14.00'de 81 ilde eş zamanlı olarak ”EYT’LİLER lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor” diyerek alanlara ineceiğini duyurdu.

CHP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''İktidarın havuz medyası her gün EYT müjdesi veriyor; iktidar yetkilileri “Sorunun çözümü için çalışma başlattık” diyordu. Ama en sonunda yine dönüp dolaşıp 'Böyle bir gündemimiz, çalışmamız yok' deme cüretini gösteriyorlar.

EYT’liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT’liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor.

Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT’liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor.

Bir avuç yandaşına devletin Hazinesini teslim edip EYT’lilere ve halkıa sırtını dönen Saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır!

Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz!

14 Ocak Cuma günü saat 14.00' da Türkiye' nin 81 ilinde kent merkezlerinde EYT mağduriyetine dur demek için alanlara çıkıyoruz.

EYT basın açıklaması; Ankara’da ulus meydanında, İstanbul’da Şişhane meydanında, İzmir’de ise saat kulesinde gerçekleştirilecek.''