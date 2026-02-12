CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız tutuklandı!

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın, dün gözaltına alınan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız'ın tutuklandığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ramazan Yıldız hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. CHP'nin dün akşam Büyükada'da gerçekleşecek olan mitingi öncesi CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yıldız, Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesi alınan Yıldız, 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ramazan Yıldız, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.