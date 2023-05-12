CHP adına sahte broşür dağıtanlara suçüstü

Yayınlanma: 12.05.2023 - 09:15

Güncelleme: 12.05.2023 - 09:33

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Bülent Ütebay'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağzından söylenmiş gibi hazırlanmış sahte broşürleri dağıtan kişileri polisle birlikte suç üstü yakaladığını paylaştı.

Ağırel paylaşımında, "CHP 2.Bölge Milletvekili adayı Bülent Ütebay , CHP hakkında sahte broşür dağıtan kişilere suç üstü yapmış ve Polis nezaretinde suçunu itiraf ettirmiş" diye yazdı.

Sahte broşüleri dağıtan kişiler arasında Aralarında TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı'nın olduğunu ifade eden Ağırel, şunları kaydetti:

"El broşürlerini dağıtan kişi TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi, Esenler Belediyesi çalışanı Şeref Yumurtacı broşürleri dağıttığını videoda da kabul ediyor.

Dağıtılan sahte broşürler ve suç üstü anı…"