CHP, ‘AKP’nin kalelerinde’ sahaya indi, yurttaşlarla bir araya geldi

18 Şubat 2022 Cuma, 04:00

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki parti heyeti, Ankara’nın ilçelerinde yurttaşların dertlerini dinlemek ve çözüm önerilerini anlatmak için “AKP’nin kaleleri” olarak bilinen ilçelerde sahaya indi. Ankara’nın 13 ilçesini kapı kapı gezerek yurttaşlara, partisinin Aile Destekleri Sigortası (ADS) çalışmasını anlatacak olan Nazlıaka’nın ilk adresi AKP’nin 2018 genel seçimlerinde yüzde 62 oy aldığı Akyurt oldu.

"NEFES BİLE PARAYLA"

Nazlıaka; CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Parti Meclisi Üyeleri Semra Dinçer ve Alirıza Erbay ile Akyurt Cumhuriyet Meydanı’nda oturan yurttaşlar ile sohbet etti. Nazlıaka’ya yaklaşarak işçi olduğunu söyleyen yaşlı bir yurttaş, boş cüzdanını göstererek, “Nefes alıyorsun o bile paralı. Cüzdanım boş. Ne yapayım ben” tepkisini gösterdi. 23 yaşındaki bir genç ise “Bakın şu an cebimde 1 lira var. Çalışmıyorum. İlk oyumu AK Parti’ye vermiştim. Bir daha oy falan vermeyeceğim. Pişmanım” dedi. Emekli bir yurttaş ise asgari ücret altında emekli maaşı almasından şikâyet ederek, “Bize tatmin edici bir zam yapmadılar. Kaşıkla verip kepçeyle aldılar. Kredi çekerek ödemelerime yama yapıyorum. Bir kartın borcunu diğeriyle kapatıyorum” dedi.

"LİDERLER BULUŞSUN"

Beş kişilik bir aile babası ise sorunlarını, “Zamlardan çok rahatsızız. Ben işsizim. Biz de bekliyoruz cumhurbaşkanı buralara gelsin, görsün bunları. 30 milyona ben sadece üç tane domates alabiliyorum. Ne yapayım ben üç tane domatesi?” sözleriyle anlattı. CHP heyeti daha sonra meydandaki dükkânları gezmeye başladı. Bir çay ocağında oturan 70 yaşındaki emekli yurttaş, haber bültenlerinde gördüğü siyasi tartışmalardan bıktığını anlatarak, “Bana ne bundan. Sen benim sorunuma bak” tepkisini gösterdi. AKP üyesi olduğunu söyleyen bir giyim mağazası sahibi “Artık hiçbir şeye inanmıyorum. Şu zor dönemde kimse yanımızda olmadı. Arkadaşlarımızın faturayı ödeyemediği için elektriği kesildi. Pandemide dükkânı kapattık, yine vergi ödedik. Kimse de gelip bize ‘Şu size can suyu olsun’ demedi. Sadece seçim zamanı geliyor herkes. Siz gelince nasıl düzelecek?” dedi. Çözüm için siyasetçilere seslenen esnaf, “Hepsi bir araya gelsin” dedi. Aylin Nazlıaka da Ahlatlıbel Zirvesi’ni anımsatarak, “Bir araya geldiler, sorunlarınızı bu masa çözecek” yanıtını verdi.

"ELEKTRİĞİM KESİK AMA FATURA GELİYOR"

Dükkan sahipleri CHP heyetine elektrik faturalarıyla ilgili şikayetini de aktardı. Bir tütün dükkanı sahibi, geçen ay 310 lira olan elektrik faturasının bu ay 1250 liraya çıktığını anlattı. Naylon poşet ve plastik eşya satan bir dükkanın sahibi ise, “Elektriğim borcumdan dolayı kapalı. Borcumu ödeyememe rağmen 400 lira da fatura geldi. POS cihazı kullanacağımız zaman yan dükkana geçiyoruz. Işık olmadığı için de dükkanı erkenden kapatıyoruz” dedi. Heyeti gören iki kadın da Nazlıaka’ya yaklaşarak, “İşsiziz. Elimiz ayağımız tutuyor. İş istiyoruz” ifadelerini kullandı.