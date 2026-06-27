CHP Ankara’da seçilmiş il yönetimi Kızılay’da, atanmış yönetim Çevre Sokak’ta: Başkentte iki il başkanlığı

CHP’de mahkeme kararıyla göreve gelen yönetim, 39. Olağan Kurultay sürecinde Ankara’da seçilen il yönetimini görevden aldı. Bu kapsamda tutuklu Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un yönetiminde başkanvekili olan Yüksel Işık’ın yerine, eski Çankaya ilçe başkanlarından Fahri Yıldırım atandı. İl yönetimi de tamamen görevden alındı. Atama kararı sonrası seçilmiş il yönetimi, partinin Kızılay Güvenpark’taki binasında nöbet tutmaya başladı.

Atanan yönetim ise, Özgür Özel döneminde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne dönüştürülen Çevre Sokak’taki Bülent Ecevit Yerleşkesi’ni yeniden il başkanlığı yaptı. Seçilmiş yönetimin banka hesaplarına erişimi engellendi ve il yönetimine tahsis edilen araç da atanmış yönetime devredildi. Şu an seçilmiş yönetim Kızılay’da nöbetini devam ettirirken, atanmış yönetim de toplantılarını Çevre Sokak’ta yapıyor. Seçilmiş yönetim zaman zaman baskın haberlerine karşı geceyi Kızılay’da geçiriyor. Özel’i destekleyen milletvekilleri de belli aralıklarla bu nöbete katılıyor.

‘MAZBATAM DURUYOR’

Partinin seçilmiş yönetiminde yer alan İl Başkanvekili Yüksel Işık, Kızılay’da tuttukları nöbeti Cumhuriyet’e anlattı. Diğer illerdeki kavgaların Ankara’da yaşanmasını istemediklerini belirten Işık “Kavgadan yana değiliz. Özellikle gençler ve kadınlar burada nöbet tutuyor. Hiçbirine zarar gelmemesi için kendimi ortaya koyacağımı söyledim. Biz 39. Olağan Kurultay sürecinde seçilerek geldik. Benim alınmış bir mazbatam var. Haksız bir şekilde görevden alınsak da parti üyesiyiz. İnsan, üyesini partiden atar mı?” dedi.

Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasını o dönem “butlan kararının habercisi” olarak yorumladığını aktaran Işık, seçilmiş il yönetiminin görevden alınması için de butlan sonrası Özgür Özel’in Güvenpark’ta yaptığı bayramlaşma mitingini işaret etti.

‘BAYRAMLAŞMAYI İPTAL EDİN’ TELEFONU

O gün Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkezde yaptığı bayramlaşmayla aynı saatte Güvenpark’ta olduklarını anımsatan Işık “Bayramlaşma gününden bir gün önce butlan yönetiminden yana olduğunu bildiğimiz bir milletvekili aradı, ‘Genel başkanımızın selamı var, bu bayramlaşmayı iptal etmenizi istiyor’ dedi. Ben de bayramlaşacağımızı söyledim ve yazılı bir genelgeleri olup olmadığını sordum. O da olmadığını söyledi. Bayramlaşmada genel merkezde Türkiye’nin dört bir yanından gelen bir kalabalık topladılar. Biz de Güvenpark’ta toplandık. Görkemli bir kalabalık oldu ve insanlar kararlılığını, desteğini gösterdi” ifadelerini kullandı.

Ankara’nın 25 ilçe örgütünün partinin seçilmiş il yönetimini desteklediğini belirten Işık “İl binamızda oturuyoruz. Biz CHP üyesiyiz, bizi buradan çıkarmaya çalışmak akla mantığa aykırı” ifadelerini kullandı.

‘HİÇBİRİNE ZARAR GELMEZ’

Öte yandan; Çevre Sokak’taki binada çalışmalarına başlayan Fahri Yıldırım da Cumhuriyet’e konuştu.

Aday ofisinin yeniden il başkanlığına çevrildiğini belirten Yıldırım, Ankara’da bir gerilim yaşanmamasını istediklerini belirtti.

Yıldırım “Şu an burayı yeniden il başkanlığı olarak kullanıyoruz. Arkadaşların binayı terk etmesini bekliyoruz. Ankara’da diğer iller gibi olaylar olmaz. Şu anda Güvenpark’ta olan arkadaşlarımızın bir çoğu benimle görev yapmış arkadaşlarımız. Hiçbirinin saçının telinin kopmasına müsade etmem. Sağduyuyla, en kısa sürede orayı terk edecekler” ifadelerini kullandı. Çevre Sokak’taki binanın girişinde Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafı yer almaya devam ediyor. Kapıdaki “aday ofisi” yazısı da duruyor.