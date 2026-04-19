CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan madenci işçilerine destek ziyareti: 'İktidar, işçileri duyacağına muhalefeti susturmayı amaçlıyor'

Yıldızlar Holding’e bağlı maden işçilerinin ödenmeyen alacakları için başlattıkları yürüyüş sürüyor.

7. gününde Etimesgut’a varan işçilerin yürüyüşüne, CHP Ankara İl ve Etimesgut ilçe örgütlerinden heyetler ile CHP PM üyesi Tuğçe Hilal Özkan da eşlik etti.

CHP Ankara İl Sekreteri Yüksel Işık işçilere destek açıklaması yaptı. Türkiye’nin temel sorunun, iktidarın artık yönetemez hale geldiğine dikkat çeken Işık, emeğin ve emekçinin hakkını alamaz hale getirilmesinin nedeninin de iktidar olduğunu belirtti.

'BASKICI YÖNTEMLE YÖNETİLEMEZ'

Cumhuriyetin; bilhassa kimsesizlerin kimsesi ve güçlünün değil haklının olduğunu ifade eden Işık, "Cumhuriyet Halk Partisi de, emeğinin hakkını arayan işçinin, emekçinin yanındadır. Birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ın yaklaştığı şu günlerde işçilerimiz aç susuz, yalın ayak yürüyorken, hükümetin sessizliğe bürünmesi kabul edilemez. İktidar, emeğinin hakkını isteyen siz işçilerin sesini duyacağına, başta İl Başkanımız Ümit Erkol olmak üzere belediye başkanlarımıza operasyon yaparak muhalefeti susturmayı amaçlıyor. Bu baskıcı yöntem ile ülke yönetilemez. Hep birlikte mücadele edeceğiz ve sizlerin bu şanlı yürüyüşünü görmezden gelen iktidara bu mücadelenin haklılığını göstereceğiz. Bu sömürü düzenine hep birlikte son vereceğiz. Herkesin hakkının, hukukunun korunduğu, emeğin hakkının verildiği bir düzeni hep birlikte kuracağız” dedi.

'EKMEĞİMİZ İÇİN DİRENECEĞİZ'

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Başkanı Gökay Çakır da, yürüyüşlerinin sömürüye karşı işçilerin haklarını korumak amacıyla yapıldığını vurguladı ve herkesin yürüyüşteki işçilerin sesini duymaları için dayanışma çağrısı yaptı. Çakır, “Ekmeğimiz için sonuna kadar direneceğiz ve kazanacağız” mesajını verdi.