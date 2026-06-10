CHP Ankara İl Örgütünden 'çıplak arama' tepkisi: Bu suçu işleyenler hakkında derhal işlem yapılmalı

CHP Ankara İl Başkanlığı, Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in gözaltında çıplak aranmasına tepki gösterdi. İl Başkan Vekili Yüksel Işık konuya ilişkin şunları söyledi:

“Kolluğun görevi, savcılığın talimatını yerine getirmektir. Ancak bir süredir kolluk güçleri, fiilen cezalandırma yoluna başvurmakta; başta psikolojik şiddet olmak üzere her türlü cezalandırma yoluna gitmektedir. Çıplak arama da bu cezalandırma yöntemlerinden biridir. Bu konu geçiştirilecek bir işlem değildir. Bir kadını bedeni üzerinden cezalandırmak asla kabul edilemez. Evrensel hukuk açısından çıplak arama bir işkence türüdür. Yapan suç işlemektedir. Sayın Fatoş Pınar Türker’in gözaltında çıplak aranması kabul edilemez. Haksız ve hukuksuz bir uygulama olan çıplak arama suçunu işleyenler hakkında derhal işlem yapılmalıdır.”