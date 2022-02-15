CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Covid-19'a yakalandı
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19'a yakalandığını duyurdu.
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rutin olarak yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
"SAĞLIK DURUMUM İYİ"
Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kaya, "Değerli dostlar rutin covit testi yaptırdım, sonuç POZİTİF çıktı.Sağlık durumum iyi. Çarşamba günü Keçiören’de pazar çalışmasına ve Cuma günü Trabzon’da Metin Lokumcu duruşmasına katılacaktım ama bu durumda katılamıyorum. Haftaya sahada buluşmak üzere hoşçakalın" ifadelerini kullandı.
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