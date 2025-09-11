CHP avukatı Çağlar Çağlayan açıkladı: Kongre davası kararı ne anlama geliyor?

Çağlayan, sosyal medya hesabından Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin bugün verdiği karar hakkında açıklamada bulundu.

Çağlayan, şunları kaydetti:

"Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Bugün Verdiği Karar Hakkında

Daha önce İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan iki dava, yetkisizlik nedeniyle geldiği Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilmiş, mahkemece tedbir talepleri reddedilmiştir.

Mahkeme bugün verdiği kararla:

1. CHP Genel Başkanlığı yönünden, İstanbul İl Olağan Kongresi’nin iptali davalarının reddine,

2. İstanbul İl Başkanlığı yönünden, tüzel kişiliği bulunmadığından pasif husumet yokluğu sebebiyle davanın reddine,

3. Davacılardan biri bakımından, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde kurultay iptali davası bulunduğu için derdestlik nedeniyle davanın reddine karar vermiştir.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği tedbir kararının hukuki durumu:

İstanbul’daki dava, Ankara’dakinden sonra açılmıştır. Bu nedenle Ankara’daki davayla birleştirilmesi gerekirken bu yapılmamış, üstelik duruşma dahi açılmadan tedbir kararı verilmiştir. Ancak bugün aynı konuda açılmış önceki davada ret kararı verildiğinden, İstanbul’daki davanın da reddedilmesi kaçınılmazdır. Zira hukuki güvenlik ilkesi gereği aynı konuda birden fazla dava yürütülemez.

Diğer yandan, İstanbul Mahkemesi tarafından verilen tedbir kararı geçici koruma sağlayan bir ara karardır. Buna karşılık Ankara Mahkemesi’nin bugünkü kararı bir hükümdür. Ret hükmünün verildiği noktada tedbirin devamı hukuken mümkün değildir. Zira tedbir, davanın kabul edilme ihtimalinin mevcut olduğu ve davanın gecikmesinin zarara yol açacağı durumlarda verilebilir. Artık bir mahkemece verilmiş ret kararı bulunduğundan, tedbir hukuken ve fiilen ömrünü tamamlamıştır.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ankara Mahkemesi’nin verdiği ret kararından haberdar edilmiştir. Bu aşamadan sonra yapılması gereken, tedbirin derhal kaldırılması ve bugüne kadar ortaya çıkan hukuka aykırılığın giderilmesidir."