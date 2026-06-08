CHP avukatlığından azledilen Sarıhan’a destek: Kılıçdaroğlu’nu tutumu nedeniyle kınıyoruz

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 2011 yılında partinin eski milletvekili Av. Şenal Sarıhan'a verilen vekâletname, yine Kılıçdaroğlu tarafından geçen hafta iptal edildi. Konuya ilişkin Yurttaş Birlikteliği açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kamuoyunun yakından bildiği gibi Şenal Sarıhan, bütün yaşamını Türkiye halkının çıkarlarına, ülkemizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne adamış; bu uğurda gözünü kırpmadan, cezaevinde kalmak dahil ağır bedeller ödemiş bir hukukçudur. Çağdaş Hukukçular Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve 29 Ekim Kadınları Derneği gibi örgütleri kurarak uzun yıllar genel başkanlıklarını yürütmüş; kadın ve emekçi hakları için önemli mücadelelere imza atmış; bir dönem milletvekili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni TBMM'de onurla temsil etmiştir.2024 yılında; kadınlara, çocuklara ve engellilere yönelik artan şiddet olaylarına, baskılara, hayvan ve çevre katliamlarına, sömürüye ve hak ihlallerine karşı bir yurttaş inisiyatifi geliştirmek amacıyla kurulan, 70'e yakın meslek kuruluşu, sendika ve sivil toplum örgütünün bir araya gelmesiyle oluşan Yurttaş Birlikteliği'nin öncülüğünü ve sözcülüğünü üstlenmiş; on binlerce yurttaşın katıldığı mitingler gerçekleştirmiştir. Elbette o, demokrasimizin en önemli güvencelerinden biri olan seçimleri ve sandığı ortadan kaldıracak nitelikteki, anayasaya ve hukuka aykırı 'mutlak butlan' kararına da karşı çıkacak; demokrasinin ve ulusal iradenin yanında saf tutacaktı. Bunun için Kılıçdaroğlu'nun vekâletnamesine ihtiyacı yoktur. Ne var ki Kılıçdaroğlu, vekâletten azil kararıyla demokrasiyi ve ulusal iradeyi savunmak yerine, bu iradeye karşı operasyon yürüten güçlerin yanında yer aldığını bir kez daha ortaya koymuştur” denildi.

SEÇİM VE SANDIK ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU

Son olarak şu ifadelere yer verildi: “Biz Yurttaş Birlikteliği olarak Sn. Kılıçdaroğlu'nu bu tutumu nedeniyle kınıyor; sözcümüz Sn. Şenal Sarıhan'ın öncülüğünde şiddete, baskılara, sömürüye, çevre katliamlarına ve hak ihlallerine karşı demokrasiyi, seçim ve sandık özgürlüğünü savunmaya kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”