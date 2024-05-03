CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı

Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:50

Güncelleme: 03.05.2024 - 12:51

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, gıda zehirlenmesi geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bülbül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir. sağlık durumu gayet iyidir. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.