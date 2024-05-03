CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan gıda zehirlenmesi geçirdi. CHP'li Bülbül, Tezcan'ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, gıda zehirlenmesi geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.
Bülbül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir. sağlık durumu gayet iyidir. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.
Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir.— Süleyman Bülbül (@avsbulbul) May 3, 2024
Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir.
sağlık durumu gayet iyidir.
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
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