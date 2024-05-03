CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan gıda zehirlenmesi geçirdi. CHP'li Bülbül, Tezcan'ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 12:50
CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, gıda zehirlenmesi geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bülbül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarını yalanlayarak "Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir. sağlık durumu gayet iyidir. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasında bulundu.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İYİ Partili Ayyüce Türkeş, Atatürk dönemini hedef aldı!

İYİ Partili Ayyüce Türkeş, Atatürk dönemini hedef aldı!
Volkan Demirel istifa etti: İşte Hatayspor’un yeni teknik direktörü

Volkan Demirel istifa etti: İşte Hatayspor’un yeni teknik direktörü
Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı!

Antalya'da huzurevinde bıçaklı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı!
Günlük burç yorumları: 4 Mayıs 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Mayıs 2024 Cumartesi Boğa burcu yorumu
AKP'de gündem 'değişim': CHP'ye kaptırılan il başkanları değişiyor

AKP'de gündem 'değişim': CHP'ye kaptırılan il başkanları değişiyor
Aslı Hünel ile Gelin Evi’nde haftanın 5. yarışmacısı Beren gelin kaç puan aldı? Gelin Evi 3 Mayıs 2024 Cuma kim kazandı?

Aslı Hünel ile Gelin Evi’nde haftanın 5. yarışmacısı Beren gelin kaç puan aldı? Gelin Evi 3 Mayıs 2024 Cuma kim kazandı?
Ankara'da metrekareye 70 kilogramdan fazla yağış düştü, yaşam felç oldu: Melih Gökçek'ten miras kaldı

Ankara'da metrekareye 70 kilogramdan fazla yağış düştü, yaşam felç oldu: Melih Gökçek'ten miras kaldı
TikTok faciası: Kadın yanlışlıkla müstehcen fotoğrafları annesine gönderdi

TikTok faciası: Kadın yanlışlıkla müstehcen fotoğrafları annesine gönderdi