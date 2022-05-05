CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir Havalimanı’na iki yılda, bir uçak bile inmemesini eleştirdi
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Balıkesir Havalimanı'na iki yıldır bir uçak bile inmemesi üzerinden iktidara yüklenerek "2019 yılında havaalanına harcayacağınız bu 76 milyon lirayı devlet hastanesine harcamış olsaydınız. İşte bu AKP’nin kamu kaynaklarını heba ettiğinin örneğidir" dedi.
Cumhuriyet, 8 Nisan tarihinde, “Tam bir karadelik” başlığıyla, Balıkesir Havalimanı’nın açılışının üzerinden iki yıl geçmesine karşın bir uçak dahi inmediğini gündeme taşımıştı. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de Balıkesir Havalimanı üzerinden iktidarı eleştirdi.
1954 yılından bu yana yurttaşlara hizmet veren Balıkesir Devlet Hastanesi’ne ilgi gösterilmediğini belirten Şahin, “2017 yılında Atatürk Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesinden sonra Balıkesir Devlet Hastanesi 650 yatak kapasitesinden 260 yatağa indirildi” bilgisini paylaştı.
Balıkesirlilerin hastaneye yıllardır 400 yataklı ek bina yapılmasını beklediğine de işaret eden Şahin, “Ancak, proje bedeli 531 milyon lira olarak belirlenen ek bina için 2022 yılında maliyetin sadece yüzde 1.5 civarında bütçe ayrılmıştır” dedi. Balıkesir Havalimanı için 76 milyon lira harcandığına dikkat çeken Şahin, “Keşke 2019 yılında havaalanına harcayacağınız bu 76 milyon lirayı devlet hastanesine harcamış olsaydınız. İşte bu AKP’nin kamu kaynaklarını heba ettiğinin örneğidir. Balıkesir’de resmen ikinci Zafer Havalimanı vakasını yaşıyoruz” diye konuştu.
Video Haberler
- 'Sessiz İstila' yorumu: Irkçı değilim
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
- Yolun ortasında aracın kapısı açıldı, çocuk yola düştü!
- Eski vekil Kemal Demirel son yolculuğuna uğurlandı
- Bedensel engelli Yusuf'tan acı haber
- Dönüş yoğunluğu başladı
- Bayram tatili dönüş yolculuğu başladı
- Ankara'da çatı yangını
- Apollon Tapınağı'na ihanete suç duyurusu
- Valilik açıklama yaptı: Dolu yağışı facia yarattı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlık maaşları yanlış yatırmış
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- İki parti anlaştı; 3. ittifak geliyor
- Büyük zamlar yolda!
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- 'Son kararı Erdoğan verecek'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- 'İlk sırada Türkiye var'
- İstanbul'da yaşayan yabancılara ilişkin açıklama
- ABB harekete geçti: Sona eriyor