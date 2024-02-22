CHP Bandırma İlçe Teşkilatı’nda ses getiren istifa: 'Kişisel tercih' açıklaması!

Türkiye’nin tek CHP üyesi Ticaret Odası Başkanı olan Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, CHP’den istifa ettiğini duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 15:50
CHP Bandırma İlçe Teşkilatı’nda ses getiren istifa: 'Kişisel tercih' açıklaması!
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Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, e-devlet üzerinden CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

"KİŞİSEL TERCİH" AÇIKLAMASI!

Adem Yılmaz’ın eşi Nazan Yılmaz da aynı gün CHP’ye istifasını sundu. CHP’deki bu istifalar, Bandırma İlçe Örgütü’nde beklenmedik bir gelişme olarak kayda geçti.

Yılmaz, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kişisel tercihlerim sebebiyle CHP’den istifa ettim” dedi.


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