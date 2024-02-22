İYİ Parti Karaisalı İlçe Başkanı Kuşdemir partisinden istifa etti

İYİ Parti Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Kuşdemir ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, beraberinde birçok parti üyesiyle istifa etti.

İHA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:18
İYİ Parti Karaisalı İlçe Başkanı Kuşdemir partisinden istifa etti
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İYİ Parti Adana Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Kuşdemir partisinden istifa etti. Kuşdemir’in istifa nedeninin, "Belediye Başkan Adayı Kemal Metin’in parti ilçe başkanı ve yönetimini görmezden gelerek meclis üyesi listesi yapmaya çalışması ve bu dayatmasını da tehditvari bir şekilde dile getirmesi" olduğu bildirildi.

Kuşdemir istifa sonrası yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Parti teşkilatını, üyeleri ve şahsımı sadece ve sadece basamak olarak kullanan ve bizleri bir avuç insan topluluğu olarak görerek ’ezeceğinden’ bahsetme haddini aşan bir aday ile yola devam edemezdim. Uzlaşı ve diyalog ortamında bir türlü buluşamayan, ekipçiliği ve emeği görmezden gelen, seçilmek üzere yola çıkmasına rağmen daha seçilmeden güç zehirlenmesi yaşayan, her şeyden önemlisi parti teşkilatını ve ilçe başkanlık makamını yok sayarak liste dayatmaya kalkışan bir adayla seçime gitmek şahsım ve Karaisalı halkı için saygısızlık olacak idi. Teşkilat ile hareket etmek yerine kendi ailesiyle birlikte hareket eden ve tüm kararları aile içinde alan bir adayla seçim kazanılacağına olan inancım da gittikçe zayıflamaktadır."


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