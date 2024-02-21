CHP Gaziantep’te istifa depremi: Genel Merkez ile 'anlaşmazlık' iddiası...

CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve yönetim kurulu istifa etti. İstifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile anlaşmazlıklar sonucu yaşandığı iddia edildi.

İHA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 15:48
CHP Gaziantep’te istifa depremi: Genel Merkez ile 'anlaşmazlık' iddiası...
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu ve 20 kişilik yönetim kurulu görevinden istifa etti. İstifanın meclis üyelikleri listesinde CHP Genel Merkezi ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle yapıldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Reisoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Değer katmak için aday olduğum CHP İl Başkanlığı görevini resmen bırakmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte, partimin neferi olarak seçim sürecinde belediye başkanlarımızın, bunun dışında tüm örgütümün emrinde olmaya devam edeceğim.” 

CHP Gaziantep Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım ve yönetimi kurulu da geçen günlerde istifa etmişti.


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