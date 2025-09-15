CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Kılıç'a, Özlem Vural Gürzel paylaşımları nedeniyle gözaltı

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında gözaltı kararı verildi.
Avukat Burak Saldıroğlu, Kılıç'ın gözaltı gerekçesinin, CHP'den AKP'ye katılan Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel hakkında paylaşımlar olduğunu ileri sürdü.
Kılıç'ın gece geç saatlerde ifadeye çağrılmasının ardından hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Beykoz Belediyesi Başkanvekilli Özlem Vural Gürzel, partisinden istifa ettiklerini duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürzel, tehdit ve baskıya maruz bırakıldığını, parti içinde bir çözüm sunulmadığını öne sürmüştü.
İstifa sonrasında AKP’ye geçeceği iddia edilen Beykoz Belediyesi Başkan Vekilli Özlem Vural Gürzel, dün resmen AKP’ye katılmıştı.