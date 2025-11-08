CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanması... CHP YSK Temsilcisi Yakupoğlu'ndan açıklama

CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Veri Uygulaması" soruşturması kapsamında CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan’ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Yakupoğlu, "Sayın Orhan Erdoğan'a Eylül 2023 tarihinde aldığımız seçmen kütüğünü sormuşlar ve tutuklamışlar. Pes diyorum. Bence yapılmak istenen açıkça seçim güvenliğini ortadan kaldırmanın taşlarını döşemekten başka bir hamle asla değil" ifadelerini kullandı.

İBB'ye yönelik "Veri Uygulaması" soruşturması kapsamında CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı.Tutuklamaya gerekçe ise Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından hazırlanan rapor uyarınca, "İstanbul Senin" uygulaması içerisinden 4,7 milyondan fazla kişinin kişisel verilerinin yurt dışında iki farklı ülkeye gönderildiğinin tespiti oldu.

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, yaptığı yazılı açıklamada tutuklama kararına tepki gösterdi. Yakupoğlu, açıklamasında şu görüşleri dile getirdi:

"298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 47.maddesine göre seçmen kütüklerinin seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi merkezlerince yahut yetkilendirilmiş il veya ilçe başkanlarınca talep edildiğinde; Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen gideri Maliye veznesine yaratılmak ve makbuzu ibraz edilmek kaydı ile bir seçim döneminde iki defadan fazla olmamak üzere ilçe seçim kurulu başkanınca, bilgisayar ortamında veya liste düzeyinde imza mukabilinde, istek sahibine verilir hükmünü amirdir.

Ayrıca aynı Kanuna göre her seçim öncesinde seçmen kütükleri seçime katılacak siyasi partilere verilir ve önce ‘muhtarlık bölgesi askı listesi’ ilgili muhtarlıklarda iki hafta boyunca askıya çıkarıldığı gibi Yüksek Seçim Kurulu resmi İnternet sitesi ve E - Devlet üzerinden denetlemeye açılır. Bu listeler siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilir.

Bu listelere yapılan itirazlar sıralı olarak incelenir ve son olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçmen listeleri, verilen düzeltme kararlarını işlemek üzere Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne gönderilir. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanunun 112. maddesine göre seçmen kütüğüne işlenmesi gereken kararların, seçmen kütüğüne işlenmesinden sonra elde edilen kütükten , sandık bölgesi askı listesi çıkarılır ve sandık seçmen listesindeki aynı bilgiler sadece güncellenmiş olarak bulunur. Bu liste de siyasi partilerin il ve ilçe başkanlıklarına gönderilir.

Tüm bu iş ve işlemlerden sonra sandık seçmen listeleri oy verme gününden 120 gün önce seçmen kütüğünde kesinleşmiş mevcut bilgilere göre çıkarılır. Oy verme gününden 30 gün önce ise sandık kurulu başkan ve üyeleri ile görev alacak bina sorumluları, güvenlik görevlileri, ölümler ve benzeri oy verme değişiklikleri son 10 güne kadar sandık seçmen listelerine işlenir. Ardından ilçe seçim kurulları sandık seçmen listelerinin dökümünü yaparak, sandık kurulu başkanlarına teslim edilecek torbaları hazırlamaya başlarlar.

Buraya kadar kanunda düzenlenen hükümleri ifade etmeye çalıştım. Ancak 2013 yılından itibaren Sayın Sadi Güven öncülüğünde ve tüm siyasi partiler tarafından bugüne kadar desteklenen kanunda düzenlenmeyen çok büyük değişiklikler Yüksek Seçim Kurulu'nun Anayasamızın 79. maddesinden aldığı yetki ile karar ve genelgelerle hayata geçirildi. Yüksek Seçim Kurulu'na seçimlerin en güvenli şekilde yapılması için başından bu yana destek verdik ve vermeye devam ediyoruz.

2015 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu SEÇSİS (seçim işletim sistemi), SİPPORT (siyasi parti paylaşım portalı), SSPS (seçim sonuç paylaşım sistemi) gibi ve benzeri tanımların yer aldığı bilişim altyapısını inşa ederek siyasi partilerle online iletişim kurdu. Bu tarihte yine Sayın Sadi Güven'in girişimleriyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde hem Yüksek Seçim Kurulu hem siyasi partilerin bilişim ve üye yazım sorumluları birlikte bugün Kanuna göre altı ayda bir bildirilmesi gereken siyasi parti üyeliklerinin anlık olması ve gerek Yargıtay gerek siyasi partilerle sağlanan mutabakatla bugün de aynı şekilde devam ediyor.

"SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜ SORMUŞLAR VE TUTUKLAMIŞLAR, PES DİYORUM"

Neticede bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Bilişim Teknolojileri Merkezi Koordinatörü Sayın Orhan Erdoğan tutuklandı. Sayın Orhan Erdoğan 2013 yılından bu yana yukarıda ifade ettiğim süreçleri bilen ve benimle birlikte yaşayan parti emekçisidir. Seçim dönemi dışında seçmen hareketlerini görebilmek için partimiz kanunun kendisine tanıdığı hak çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerini ister. Gerek seçim dönemlerinde gerek dışında bu listeler tüm siyasi partilerin yaptığı gibi il ve ilçe başkanlıkları ile kendi intranet kapalı sistemi üzerinden paylaşılır. Ben 2011 yılından bu yana Yüksek Seçim Kurulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi Temsilciliği görevini sürdürüyorum ve partim adına tüm başvuruları yapıyorum. Seçmen kütükleri alınması başvurularını da ben yaptım ve gerek görülürse yapacağım. Sayın Orhan Erdoğan'a Eylül 2023 tarihinde aldığımız seçmen kütüğünü sormuşlar ve tutuklamışlar, pes diyorum.

Öte yandan, 2023 ve 2024 yıllarında Genel Merkezimizin talebi benim imzamla alınan ve SİPPORT'tan Sayın Orhan Erdoğan tarafından indirilen kararların tamamında talep Yüksek Seçim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nün yüklediği verileri indiren Sayın Orhan Erdoğan'dır. Zira SİPPORT’a sınırlı erişim imkanı vardır ve bunları da Yüksek Seçim Kurulu denetler.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ HEP KAZANACAKTIR"

Deniyor ki bu 'veriler sızdırıldı' ama nereye? 2011 yılında CHP Bilişim Teknolojileri Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Emrahan Halıcı , apartmanlardaki seçmenleri gösteren bir uygulamayı devreye soktu ve o tarihte benim görev yaptığım Yüksek Seçim Kurulu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve takipsizlik kararı verildi.

Sonrasında Sayın Sadi Güven öncülüğünde bu uygulama Yüksek Seçim Kurulu tarafından hayata geçirildi. Bugün de devam ediyor. Zira seçim güvenliği her zaman kişisel verilerin üzerindedir. Aksi takdirde ne seçim kalır ne meşruiyet. Bence yapılmak istenen açıkça seçim güvenliğini ortadan kaldırmanın taşlarını döşemekten başka bir hamle asla değil. Eminim ve söyledim söylemeye devam edeceğim olmuyor, olmayacak, olduramayacaksınız. Ben bunları yazmaya çalıştım ve biliyorum pek çok şeyi unuttum ama çok sinirliyim ancak çok da umutluyum. Her son yeni bir başlangıçtır. Seçim güvenliği ve hukukun üstünlüğü hep kazanacaktır."

Mehmet Hadimi Yakupoğlu açıklamasında, YSK'nın 21 Eyül 2023 tarihli "Güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen listelerinin adres ID numaraları ile birlikte SİPPORT üzerinden elektronik ortamda Cumhuriyet Halk Partisine verilmesine" ilişkin kararını da paylaştı.