CHP bu hafta Avcılar'dan sesleniyor... Özgür Özel'den 'Akın Gürlek' çıkışı: 'Tanıdığın güne de atadığın güne de...'

Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yöneticilerine yönelik başlatılan operasyonların ardından her hafta İstanbul'un bir ilçesi ve bir şehirde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla mitingler düzenlemeye devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 4 Haziran gecesi tutuklanmasının ardından bu haftaki ilçe mitingini Avcılar'da yapacaklarını duyurdu.

Saat 20.30'da başlayacak miting için Avcılar'daki yurttaşlar ve CHP'liler alanı doldurmaya başladı.

CHP'nın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve tutuklu belediye başkanı Utku Caner Çaykara'nın mektubunun okunmasının ardından Genel Başkan Özgür Özel'in konuşma yapması bekleniyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun mesajını aktardı:

“Yüreği ülke sevgisiyle çarpan güzel insanlar, benim yiğit hemşerilerim; sizler bu ülkenin umudusunuz. Her türlü baskıya, zulme inat, bir adım geri atmıyorsunuz. Demokrasinin gereği yapılsın, adalet yerini bulsun diye yılmadan mücadele ediyorsunuz. Hukuk dışına çıkmış bir iktidara, doğru yolu gösteriyorsunuz. Koltuğunu kaybetmemek için itibarını kaybedenlere, cesaret ve haysiyet dersi veriyorsunuz. Türkiye’nin aydınlık, güzel geleceği sizlerle gelecek. Hepinize ülkem adına yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.”

“BİZİMLE İCRAATTA, HİZMETTE YARIŞAMAYACAKLARINI, BİZİ SANDIKTA ASLA YENEMEYECEKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORLAR”

“Sevgili İstanbullular; 2019 yılından beri bu şehirde hayatı kolaylaştırıp güzelleştirmek, adaleti hakim kılmak için çok değerli bir kadroyla canla başla çalışıyoruz. Halkçı ve icraatçı yönetim anlayışımız sizlerden büyük bir destek gördü ve 2024 seçimleriyle birlikte kadromuz daha da büyüdü, güçlendi. Avcılar’ın çok genç, çok değerli başkanı, sevgili kardeşim Utku Caner Çaykara gibi yeni belediye başkanlarımızla, 16 milyonun mutluluğu için seferberlik duygusuyla hizmet ettik, ediyoruz. Ortaya koyduğumuz olağanüstü performans, İstanbulluların büyük sevgi ve desteği, bize karşı yürütülen siyasi operasyonun en önemli sebeplerinden biridir. Bizimle icraatta, hizmette yarışamayacaklarını, bizi sandıkta asla yenemeyeceklerini çok iyi biliyorlar.”

“ONLARIN AKILLARININ ALAMAYACAĞI KADAR ÇOĞUZ”

“Onun için yargı eliyle, düzmece iddialarla, kumpas davalarıyla bizi saf dışı etmeye çalışıyorlar. Seçimle alamadıkları belediye başkanlıklarını milletin iradesini gasp ederek ele geçiriyorlar. Yaptıklarından ve milletten utanmıyor, bu vicdansızlıklarını sevinç çığlıklarıyla kutluyorlar. Ama biz, onlarının akıllarının alamayacağı kadar çoğuz. Yalnız İstanbul’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında şehirleri, ilçeleri, beldeleri adaletle, liyakatle yöneten belediye başkanlarımızla, çok büyük ve çok güçlü bir kadroyuz. Şairin dediği gibi, ‘Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile…’ Hapsederek, eziyet ederek bizimle başa çıkamazlar. Bizim arkamızdan gelecek, yerimizi dolduracak milyonlar var geride.”

FERDİ ZEYREK’İ ANDI

“Sevgili hemşerilerim; size bu satırları çok değerli yol arkadaşlarımızdan birini, sevgili dostum, kardeşim, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin derin acısı içinde yazıyorum. 14 ayda yaptıklarıyla herkesin gönlüne girmeyi başaran, dürüst, samimi, çalışkan, başarılı, kendini Manisa’ya ve ülkesine adamış canımız, kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin, Manisalı hemşerilerimizin ve milletimizin başı tekrar sağ olsun. Onun genç ve onurlu ömrünü adadığı değerleri savunmak, önüne koyduğu toplumsal hedefleri başarıya ulaştırmak, anısını yaşatmanın en değerli yollarından biri olacaktır. Bu ülke huzura, güzel ve aydınlık günlere kavuşup milletçe rahat bir nefes aldığımızda, inanıyorum ki yitirdiğimiz tüm sevdiklerimiz de yanı başımızda olacaklar. O gün göz yaşlarımız hasret ve mutluluktan akacak. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

ÖZGÜR ÖZEL'DEN AKP'Lİ GENÇLERE ÇAĞRI

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasından satır başları şu şekilde:





"Ceketi çıkarmam. Ceketi çıkarıp kolları sıvayacak olanı dışarı çıkaracağız.

Sen Anayasa'ya aykırı olarak İstanbul'a atadığın Başsavcı'yı tanıdığın güne de atadığın güne de bin pişmansın. Ben ne Ekrem Başkanı ne de diğer 11 belediye başkanımızı atadığım güne pişmanım, sonuna kadar kefilim.

Buradan AK Gençliğe sesleniyorum. Partiniz girdi seçimlere 1'inci parti çıktı. Biz seçilmedik hatayı kendimizde aradık, çalıştık, uğraştık, en sonunda büyük başarıyı yaşadık. 23 yıldır ilk kez bir seçimi kaybetti. Bizim 47 yıldır gösterdiğimiz saygıyı 47 ay gösterecekti. 47 gün sabretmediler. Bizim maç yaptığımız topu almış saraya götürüyor. AK Gençliğe sesleniyorum, 'Topu ver, biz gidip CHP ile maç yapacağız' deyin. Belki bir yada iki seçimi kaybedersiniz. Ama kazanınca oynayan kaybedince kaçanlar olarak tarihe geçmezsiniz. Bütün gençlere söylüyorum, birinin demokratlığına seçimi kazanınca ne yaptığına bakarak karar veremezsiniz. Korkaklarla değil, cesurlar ve haklılarla mücadele edelim.





"UTKU'NUN SUÇU NEYMİŞ? AVCILAR'DA REKOR KIRIP HİZMET ETMEKMİŞ"

En gencimizi aldılar, göz bebeğimizi aldılar. Haksız ithamlarla tutuyorlar. Suçlamaları söyleyelim. TBMM'de, Yargıtay'da THY'de dünya kadar şehir hastanesinde, AKP'li belediyelerde iş yapan birisi. Bunların hiçbirine bakmıyorlar. Suç örgütünün başı diye operasyon başlattılar. Güya, bu Aziz İhsan Aktaş seçimden önce CHP Avcılar ilçe başkanlığına seçim arabası yollamış. 1,5 ay araba kullanılmış. O dışarıda, arabayı verdim dediği kişilerle Utku'nun 'Merhaba'sı yok. Ama Utku içeride. Utku'nun suçu neymiş? Avcılar'da rekor kırıp hizmet etmekmiş.





Mal varlığını aklama suçuna Utku duymuş ama inanamamış. Ne evi var, ne arabası var. Olmayan malı aklamadan tutuklu tutuyorlar. Eğer Utku bu meseleden 1 günlük tutuklu kalacaksa AKP'liler müebbet yatarlar.





2019 yılında İBB'yi aldık. Araçları saydık 859 araç kayıp. 42'si AKP'nin seçim çalışmalarından, TÜGVA'dan çıktı. Araçlardan 1 tanesi de Akın Gürlek'ten çıktı. Bugün açıklama yapıyor, 'Belediyeler adliyeye araç verir' elbette servis aracı verilir. Sen o dönem muadilin hakimler Renaut'a binerken İBB'den en lüks aracı altına çekeceksin, sonra Utku Caner'in haberi olmadan anons yapan araba için tutuklama yapacaksın.