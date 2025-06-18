CHP bu hafta Avcılar'dan sesleniyor... Özgür Özel'den 'Akın Gürlek' çıkışı: 'Tanıdığın güne de atadığın güne de...'

Cumhuriyet Halk Partisi, (CHP) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yöneticilerine yönelik başlatılan operasyonların ardından her hafta İstanbul'un bir ilçesi ve bir şehirde "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla mitingler düzenlemeye devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 4 Haziran gecesi tutuklanmasının ardından bu haftaki ilçe mitingini Avcılar'da yapacaklarını duyurdu.
Saat 20.30'da başlayacak miting için Avcılar'daki yurttaşlar ve CHP'liler alanı doldurmaya başladı.
CHP'nın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ve tutuklu belediye başkanı Utku Caner Çaykara'nın mektubunun okunmasının ardından Genel Başkan Özgür Özel'in konuşma yapması bekleniyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu'nun mesajını aktardı:
“Yüreği ülke sevgisiyle çarpan güzel insanlar, benim yiğit hemşerilerim; sizler bu ülkenin umudusunuz. Her türlü baskıya, zulme inat, bir adım geri atmıyorsunuz. Demokrasinin gereği yapılsın, adalet yerini bulsun diye yılmadan mücadele ediyorsunuz. Hukuk dışına çıkmış bir iktidara, doğru yolu gösteriyorsunuz. Koltuğunu kaybetmemek için itibarını kaybedenlere, cesaret ve haysiyet dersi veriyorsunuz. Türkiye’nin aydınlık, güzel geleceği sizlerle gelecek. Hepinize ülkem adına yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.”
“BİZİMLE İCRAATTA, HİZMETTE YARIŞAMAYACAKLARINI, BİZİ SANDIKTA ASLA YENEMEYECEKLERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORLAR”
“Sevgili İstanbullular; 2019 yılından beri bu şehirde hayatı kolaylaştırıp güzelleştirmek, adaleti hakim kılmak için çok değerli bir kadroyla canla başla çalışıyoruz. Halkçı ve icraatçı yönetim anlayışımız sizlerden büyük bir destek gördü ve 2024 seçimleriyle birlikte kadromuz daha da büyüdü, güçlendi. Avcılar’ın çok genç, çok değerli başkanı, sevgili kardeşim Utku Caner Çaykara gibi yeni belediye başkanlarımızla, 16 milyonun mutluluğu için seferberlik duygusuyla hizmet ettik, ediyoruz. Ortaya koyduğumuz olağanüstü performans, İstanbulluların büyük sevgi ve desteği, bize karşı yürütülen siyasi operasyonun en önemli sebeplerinden biridir. Bizimle icraatta, hizmette yarışamayacaklarını, bizi sandıkta asla yenemeyeceklerini çok iyi biliyorlar.”
“ONLARIN AKILLARININ ALAMAYACAĞI KADAR ÇOĞUZ”
“Onun için yargı eliyle, düzmece iddialarla, kumpas davalarıyla bizi saf dışı etmeye çalışıyorlar. Seçimle alamadıkları belediye başkanlıklarını milletin iradesini gasp ederek ele geçiriyorlar. Yaptıklarından ve milletten utanmıyor, bu vicdansızlıklarını sevinç çığlıklarıyla kutluyorlar. Ama biz, onlarının akıllarının alamayacağı kadar çoğuz. Yalnız İstanbul’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında şehirleri, ilçeleri, beldeleri adaletle, liyakatle yöneten belediye başkanlarımızla, çok büyük ve çok güçlü bir kadroyuz. Şairin dediği gibi, ‘Sayılmayız parmak ile tükenmeyiz kırmak ile…’ Hapsederek, eziyet ederek bizimle başa çıkamazlar. Bizim arkamızdan gelecek, yerimizi dolduracak milyonlar var geride.”
FERDİ ZEYREK’İ ANDI
“Sevgili hemşerilerim; size bu satırları çok değerli yol arkadaşlarımızdan birini, sevgili dostum, kardeşim, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’i kaybetmenin derin acısı içinde yazıyorum. 14 ayda yaptıklarıyla herkesin gönlüne girmeyi başaran, dürüst, samimi, çalışkan, başarılı, kendini Manisa’ya ve ülkesine adamış canımız, kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin, Manisalı hemşerilerimizin ve milletimizin başı tekrar sağ olsun. Onun genç ve onurlu ömrünü adadığı değerleri savunmak, önüne koyduğu toplumsal hedefleri başarıya ulaştırmak, anısını yaşatmanın en değerli yollarından biri olacaktır. Bu ülke huzura, güzel ve aydınlık günlere kavuşup milletçe rahat bir nefes aldığımızda, inanıyorum ki yitirdiğimiz tüm sevdiklerimiz de yanı başımızda olacaklar. O gün göz yaşlarımız hasret ve mutluluktan akacak. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”