CHP, Burcu Köksal olayına Aydın ve Bursa örneğini gösteriyor: ‘Halk kalana sahip çıkıyor’

CHP yönetimi, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AKP’ye geçeceği tartışmalarını Bursa ve Aydın örnekleri üzerinden yorumluyor. Partililer, Aydın’da AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun tepkilerle karşılaştığını belirtirken, Bursa’da yurttaşların tutuklu belediye başkanı Mustafa Bozbey’e desteğini sürdürdüğünü aktarıyor. Köksal’ın gelecek hafta AKP’ye katılacağı idiası üzerine Cumhuriyet’e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, bir ay önce Afyon’da yaptıkları belediye başkanları toplantısını anımsattı. “O gün örgütten ve gruptan bir sıkıntısı yoktu” diyen Zeybek “Ayrılış gerekçesinin partiyle ilgisi olmadığını biliyorum ama açıklamasını kendisi yapar. Üzüntü verici olan; daha iki yıl önce grup başkanvekilliği yapan, ateşli konuşmaları olan birinin yer değiştirmesi. Anlaşılması zor bir durum” dedi.

‘SEÇMEN GİDENE KIZGIN’

Partisinin saha çalışmaları kapsamında Bursa’da olduğunu belirten Zeybek, “Burada da gördüğümüz, partiden gidenler itibarsız, seçmenler onlara kızgın oluyor. Parti ise o şehirde güçleniyor. Bursa’da kızgınlık AKP’ye. Çünkü AKP belediyeciliği 25 yıl denendi ve en güçlü adayları kaybetti. O nedenle Bursa’nın AKP’den bir beklentisi kalmadı. Hatta Mustafa Bozbey’e olan güven arttı” ifadelerini kullandı. Bozbey ile cezaevinde görüştüğünü de söyleyen Zeybek “Bursayı konuştuk ama en ilginci ceza infaz kurumu personelinin çalışma koşullarıyla ilgili konuştu, sorunları için bir şeyler anlattı. İnsan duygulanıyor. İçinden geçtiğimiz dönem ‘Ya AKP’ye katıl ya cezaevine tıkıl’ dönemi. Buna direnenler tarih yazıyor, teslim olanlar itibarsızlığa düşüyor” dedi.

‘BELEDİYE MECLİSİNDE ÇÖZÜLME YOK’

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da, Köksal’ın CHP’den ayrılacağı iddiaları sonrası Afyon’a yaptığı ziyareti anlattı. “Belediye meclisinde bir çözülme yok” diyen Akdoğan “Vatandaş kızgın. Bugün Burcu Hanım aday olsa; daha AKP’ye geçmedi, henüz bir istifası da yok ama buna rağmen Afyon’daki insanlar tepki gösteriyor. Çünkü ‘Biz partiye oy verdik’ diyorlar. Burcu Hanım belediyeyi kazandığını söylüyor ama o seçimlerde biz Adıyaman’ı, Kastamonu’yu, Bolu’yu da kazandık. Burcu Hanım’ın özel bir mucizesi yoktu. Şimdi bu bir kere daha ortaya çıktı ve halk sokakta öfkeli” diye konuştu.