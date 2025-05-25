Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 25 Mayıs 2025 Pazar günü Bursa’da gerçekleştireceği miting ile demokrasi ve adalet taleplerini bir kez daha yüksek sesle dile getirecek. Peki, CHP Bursa mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak?

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yedincisi Bursa’da yapılacak. Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Bursa mitingine çağrı yaptı. Peki, CHP Bursa mitingi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? CHP BURSA MİTİNGİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK? CHP’nin Bursa’da düzenleyeceği miting, 25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 17:00’de Bursa Osmangazi Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla düzenlenecek olan miting, partinin son dönemde yoğunlaşan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” teması çerçevesinde yapılacak. CHP daha önce Samsun, Yozgat, Mersin, Konya, Van ve İzmir’de il mitingleri düzenlemişti. BİLBOARDLARIN KULLANIMINA ENGEL Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Bursa’da gerçekleştirilecek miting öncesi çağrı görsellerinin bilboardlarda yer almasına izin vermedi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, “Halk buluşmamızda büyük insan yığınlarının bir araya gelmesini bu anlayışla engelleyemeyeceksiniz” dedi.

