CHP CAO Yürütme Kurulu üyesi Yalçın Karatepe gazetemizi ziyaret etti: İşlevsiz ekonomi sistemi değişecek

CHP sanayi ve teknoloji politikaları başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Yalçın Karatepe, gazetemizi ziyaret etti.

İlhan Selçuk Toplantı Odası’nda gazetemizin yayın yönetmeni Mine Esen, ekonomi servisi müdürü Jale Özgentürk ve haber müdürü Can Uğur tarafından ağırlanan Karatepe’ye Laiklik Meclisi Yürütme Kurulu üyesi yazar Mahmut Aslan eşlik etti. Küçüklüğünde bir dönem gazete sattığını belirten Karatepe, “Cumhuriyet hem sattığım, hem okuduğum gazete. Bilginin hızlı yayıldığı yerde bunun teyidi ve doğru yorumlanması çok önemli. Cumhuriyet bu yönüyle de etki faktörü yüksek ve büyük bir sorumlulukla topluma yol gösteriyor” dedi.

‘BÖLGE ATLAYAN TEK İL YOK’

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan ve mevcut planlamaların yetersiz kaldığına dikkat çeken Karatepe, “Örneğin yatırım teşvik sistemine göre ayrılan iller içerisinde 20 yıl boyunca bir üst bölgeye çıkan tek bir il yok” dedi.

Ülke ekonomisinin sürekli dövize ihtiyaç duyduğunu belirten Karatepe, “Bu nedenle dolar artar mı, faiz ne olur gibi gündelik sorunları konuşuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘DÖVİZ İHTİYACI BİTMELİ’

Türkiye’de üretimin ithalata bağlı hale geldiğini ve bunun değişmesi gerektiğinin altını çizen Karatepe, “Üretimde dışa bağımlılık bitmeden, döviz ihtiyacına bağlı sistem devam eder. Sorun bitmez. Düşünün, tarımsal üretimde bile son 10 yılda dışa bağımlılık iki katına çıktı. Türkiye’nin döviz ihtiyacını ortadan kaldıracak bir üretim yapısına ihtiyacı var” dedi.

CHP’nin geleneğinde planlama olduğunu anımsatan Karatepe, sözlerine şöyle devam etti:

“Sıcak parayı bularak ayakta kalmaya çalışan değil, döviz kazanan bir ülke olmalıyız. Bunun için de hiçbir sektörü dışlamayan, ucuz emeği bir rekabet unsuru olarak görmeyen, üretimi ve emeği merkeze alan bir anlayışa ihtiyacımız var. CHP olarak programımız hazır. Şehir şehir gezerek bunu anlatıyoruz ve yurttaşlarımız da programımıza ilgi gösteriyor. İktidara gelince de programımızı uygulamaya koyacağız. Halkımızın hak ettiği refah seviyesinde yaşamasını sağlayacağız.”