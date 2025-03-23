CHP Cumhurbaşkanı adayı belirleme seçiminde kaç kişi oy kullandı? Ön seçimde İmamoğlu'na kaç oy çıktı? CHP 23 Mart CHP ön seçim sonuçları....

Yayınlanma: 23.03.2025 - 22:00

Güncelleme: 23.03.2025 - 22:00

CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yaptı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde hem CHP'lilerin oy kullandığı sandıklarda hem de parti üyesi olmayanlar için kurulan "dayanışma sandıklarında" da kalabalıklar oluştu.

23 Mart sabahı tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

CHP üyeleri, tüm il ve ilçelerde 5 bin 960 sandıkta oy kullandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da da oy verildi.

CHP ÖN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

CHP'nin gün boyunca süren Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde saat 19.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından parti görevlileri oy sayımına başladı.

CHP'den yapılan bilgilendirmede Özgür Özel'in sonuçları Saraçhane'de açıklayacağı kaydediliyor.

CHP ÖN SEÇİMİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?

Özgür Özel'in yaptığı açıklamaya göre CHP ön seçimine 1 milyon 653 CHP üyesi katıldı. CHP ön seçiminde dayanışma sandığında oy kullanan yurttaşların sayısı ise 13 milyon 211 olarak açıklandı.

CHP ÖN SEÇİM SONUÇLARI

Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı açıklamaya göre henüz sayılmamış 2 bin 651 sandık olduğu buna rağmen CHP ön seçiminde Ekrem İmamoğlu için oy veren kişi sayısının14 milyon 850 bin kişiyi geçti.