Yayınlanma: 21.03.2025 - 11:10

Güncelleme: 21.03.2025 - 11:10

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yaklaşan Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayını belirlemek amacıyla ön seçimleri planlıyor. Özellikle son günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından toplanması, parti içi ön seçimler olan ilgiyi daha da artırdı. Milyonlarca yurttaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği bu kritik seçimde nasıl oy kullanabileceklerini ve katılım şartlarının neler olduğunu araştırıyor. Peki, CHP Cumhurbaşkanlığı ön seçimi ne zaman? CHP ön seçiminde kimler oy kullanabilir? CHP ön seçimi sandıkları nerede kurulacak? İşte, ayrıntılar...

CHP CUMHURBAŞKANLIĞI ÖN SEÇİMİ NE ZAMAN?

Partinin 11 Şubat 2025'te yapılan TBMM Grup toplantısında konuşan genel başkan Özgür Özel, ön seçimin 23 Mart 2025'te yapılacağını duyurdu.

CHP ÖN SEÇİMİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği 23 Mart tarihli ön seçimde oy kullanacak üyeler, https://onsecim.chp.org.tr adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve üyelikte kayıtlı cep telefonu bilgileriyle sisteme giriş yaparak “TARİHE GEÇ” butonuna tıklayacak ve oy kullanacakları sandık bilgilerini öğrenebilecekler. Ayrıca üyelerin oy kullanacakları adres bilgileri, kısa mesaj yoluyla da paylaşılmış durumda.

CHP üyesi olmayan yurttaşlar için de özel sandıklar oluşturuldu. Yeni alınan kararla birlikte, isteyen tüm vatandaşlar ön seçim sürecine katılım sağlayabilecek. Oy kullanmak isteyen vatandaşlar, yine https://onsecim.chp.org.tr adresine giriş yaparak “CHP Üyesi Değilim” seçeneğini işaretleyecek, ardından bulundukları il ve ilçeyi seçerek en yakın sandık alanlarına ulaşabilecekler.

CHP ÖN SEÇİMİ SANDIKLARI NEREDE KURULACAK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de yaptığı açıklamada, 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçimlerde, Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek sandıkların yanı sıra bir de “Dayanışma Sandığı” kurulacağını duyurdu. Özel, “Pazar 81 ilde kurulacak sandıklar tek değildir. Oraya bir sandık koyacağız, 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyeceğiz. Ancak yanında bir sandık daha olacak. O sandığın adı dayanışma sandığıdır. O sandığa oy vermeye tüm siyasi partiler, her görüşten ama demokrasiden yana herkes davetlidir.” ifadelerini kullandı.

Dayanışma Sandığı’nda oy kullanmak isteyen vatandaşlar, https://onsecim.chp.org.tr adresine giriş yaparak “CHP Üyesi Değilim” seçeneğini tıklayacak. Ardından bulundukları il ve ilçeyi seçerek, en yakın sandık alanını öğrenebilecekler.