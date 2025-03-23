Dilek İmamoğlu ön seçimde oyunu kullandı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Saraçhane'deki oy kullanım merkezinde ön seçim için oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için düzenlediği ön seçimde oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı.
Tek adayın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu ön seçim kapsamında, yurt genelinde 5 bin 600 sandık kuruldu.
Dilek İmamoğlu da, ön seçim için Saraçhane'deki oy kullanım merkezinde oyunu kullandı.
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