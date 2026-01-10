CHP’de 2026 mesaisi: Özel’den talimat: Yarın seçim olacakmış gibi çalışın

Hafta boyunca MYK, kapalı grup, PM ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu İl Başkanları toplantılarına başkanlık eden Özel, bugün de partisinin 81 il başkanıyla bir araya geldi. Basına kapalı olarak yapılan toplantı yaklaşık yedi saat sürdü. Toplantıda CHP Lideri Özel’e; Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ile Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da eşlik etti.

Hafta boyunca yapılan diğer toplantılarda olduğu gibi, bu toplantının da gündemi “seçim yılı” olarak tarif edilen 2026’da partinin yol haritasının ne olacağıydı. Bu kapsamda izlenecek yöntem ve stratejiye ilişkin il başkanlarından görüş ve öneriler alındı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda sandık örgütlenmesi konusunda il başkanlarına bilgilendirme yapıldı.

“YERELDE ETKİLİ MUHALEFET” VURGUSU

Seçimin örgütün çalışması sayesinde kazanılabileceğinin altını çizen Özel’in “Yarın seçim olacakmış gibi çalışın. Sokağa çıkın, vatandaşı dinleyin” talimatı verdiği öğrenildi. Yerelde muhalefetin önemine vurgu yapan Özel'in, “Biz bütün olarak iktidara muhalefet ediyoruz, Türkiye’nin büyük bir ksımında yönettiğimiz belediyeler de var ama yerelde iktidar olmadığımız yerlerde, muhalefeti il ve ilçe örgütlerimiz yapmalı. Buralarda etkili muhalefet örgütlerin görevi” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

ÖRGÜTÜN PERFORMANSI ÖLÇÜLECEK

Toplantıda ayrıca; yeni parti programının vatandaşa anlatılması, hazırlıkları yapılan üye kampanyası ile vekiller ve örgüt arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi konularına da değinildi. CHP’nin yerel yönetimlerde yaptırdığı memnuniyet ölçümlerini ocak ayından itibaren örgüt boyutuna da taşıyacağı öğrenildi. Genel Merkez, 2026 yılında il başkanlarının ve örgütün de performansını ölçecek.

YENİ MİTİNG ADRESİ HATAY

19 Mart’tan sonra başlayan, CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerine yeni yılda da devam etme kararı alan CHP’nin ocak ayındaki miting takvimi de toplantının gündem maddelerinden oldu. Yarın Denizli’de yapılacak 80’inci miting sonrası; 14 Ocak Çarşamba günü Beşiktaş’ta, 17 Ocak Cumartesi günü ise Hatay’da miting yapılacağı öğrenildi. Bugüne kadar miting yapılan 35 ilde yapılan ölçümler sonucunda, olumlu geri dönüşler olması dolayısıyla il mitinglerine devam etme kararı alan parti yönetimi, İstanbul’da kalan beş ilçeyi de tamamlamasının ardından ilçe mitinglerini sürdürüp sürdürmemeyi yeniden değerlendirecek.

AY SONUNDA İSTANBUL’DA “DEMOKRASİ VE TOPLUMSAL BARIŞ KONFERANSI”

TBMM’de nihai rapor yazım sürecinde olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları da gündem maddeleri arasındaydı. Dün yapılan Doğu ve Güneydoğu il başkanları toplantısında geniş kapsamlı ele alınan konu, 81 il başkanıyla da masaya yatırıldı. Partinin konuya ilişkin tutum ve tavrı il başkanlarıyla paylaşıldı. Bu kapsamda CHP, 31 Ocak’ta İstanbul’da Demokrasi ve Toplumsal Barış Konferansı düzenleyecek. Konferansa Kürt meselesinin çözümü konusunda perspektif sunabilecek AKP, MHP ve DEM Parti’den isimler de konuşmacı olarak davet edilecek.