CHP’de 3 günlük kurultay planı

Partinin 39. Olağan Kurultay süreci çerçevesinde il kongrelerini 22 Ekim’de bitirecek CHP’de, parti kurmayları kurultay tarihinin de gelecek hafta ilan edileceğini söylüyor.

İlçe kongrelerinin yeni tamamlandığını anımsatan CHP kurmayları “İl delegelerimizde büyük oranda değişimler oldu. Bu değişim muhtemelen kurultay delegelerine de yansıyacak” bilgisini paylaşıyor. Kurultayın kasım sonu gibi yapılacağını aktaran kurmaylar, bu kapsamda üç günlük bir kurultay süreci planladıklarını aktarıyor.

Buna göre; CHP ilk olarak yaklaşık bir yıldır çalıştığı yeni parti programını delegelerinin onayına sunacak. Kurultayın ikinci gününde ise genel başkanlık seçimi olacak. Kurultayın son gününde de Parti Meclisi seçimleri, çarşaf liste yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Bu takvim içerisinde 24 Ekim’de 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili davanın görülecek olmasını da değerlendiren CHP kurmayları “Normalde davadan artık karar çıkmasını ve artık karalama kampanyasının bitmesini bekliyoruz. Ama tekrar bir erteleme kararı verip, bizim olağan kurultayımızın tamamlanmasını bekleyebilirler. Genel başkanımız bu yüzden ‘Sonuç değil, süreç odaklı bir dava’ diyor. Maksat CHP’yi tartıştırmak. Sadece kurultay davasıyla da değil. En son Mansur Yavaş örneğinde de gördük. Her yerden üzerimize gelmeyi deneyecekler ama onların gündemine sıkışacak değiliz” diyor.

‘ÖCALAN KONUSU GÜNDEMDE DEĞİL’

Öte yandan; CHP kurmaylarının Meclis’te yeni çözüm süreci kapsamında kurulan komisyonun terörist ele başı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmesiyle ilgili tartışmalara mesafeli yaklaştığı görülüyor.

Hiçbir toplantıda ya da görüşmede bu konunun konuşulmadığının altını çizen CHP’liler “Konu komisyonun gündeminde değil. Bizim de gündemimiz değil. Konu Meclis komisyonuna getirilirse, MYK bunu değerlendirir” diyor.