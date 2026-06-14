CHP’de butlan yönetiminin bazı il başkanlarına ‘alternatif’ aradığı belirtiliyor: ‘Taban bunu kabul etmez’

CHP’de butlan yönetiminin Parti Meclisi (PM) ve grup yönetiminde ihraçlar yaparak hem PM’de hem de Meclis’te kontrolü sağladıktan sonra il başkanlıklarına yöneleceği belirtiliyor. Bu kapsamda ilerleyen günlerde partide bazı il başkanlarının yerine atama yapılacağı, bazılarının da ihraç edilebileceği kaydediliyor. Butlan yönetiminin çok büyük sayılarda il başkanını değiştirmek yerine “birkaç kritik ilde yapılacak değişiklikle diğer illeri yanına çekmeyi hedeflediği” söyleniyor.

ALTERNATİF BAŞKANLAR ARANIYOR

Bu kapsamda bazı il başkanları Özgür Özel için “seçilmiş genel başkan” dediği için ya da Özel’in sosyal medya paylaşımlarını tekrar yayımladığı için, ona destek verdiği için farklı çevrelerden uyarıldığını, ihraç tehditleri aldığını ya da “Böyle yapma, biraz daha ortada dur” gibi telefonlar aldığını belirtiyor. Bazı başkanlar ise şimdiden butlan yönetiminin kendisinin yerine il başkanı aramaya başladığını kaydediyor.

Bu kapsamda “Genel merkezin il başkanı olarak düşündüğü kişi kendisine yönetim oluşturmaya çalışıyor. Birçok üyemiz yanında olmak istemiyor. Alternatif il başkanları arıyorlar. Bulsalar bile, buldukları kişi ekip kuracak insan bulamıyor. Çünkü CHP, AKP gibi atamalarla ve ihraçlarla yönetilecek bir parti değil. Taban bunu kabul etmez” görüşünü paylaşıyorlar. Butlan yönetimi ise “50’ye yakın il başkanının kendilerini aradığını ancak şu an baskı nedeniyle desteğini gösteremediğini” söylüyor ve illerde bir sorun yaşamayacaklarını belirtiyor.

TABANA YANSIYAN ‘YENİ PARTİ’ TARTIŞMASI

Öte yandan; bazı il başkanlıklarının sosyal medya hesaplarındaki adını “Özgür İl Başkanlığı” olarak değiştirdiği görülüyor. Üyelerin son dönemde yaşananlara tepki gösterdiğini aktaran başkanlar, “Partide tüzük, yasa tanınmıyor. O yüzden herkes çok kızgın. Her gün üyelerimiz geliyor, istifa etmek istediğini söylüyor. Biz şu anda Özgür Bey’in çağrısına uyarak hepsine partide kalması gerektiğini belirtiyoruz. Partiye sahip çıkılması gerektiğini vurguluyoruz. Bu partiyi seçilmemiş kimseye bırakamayız” diyor.

Başkanlar, ihraçlar olması halinde 74 il başkanının Özel’e destek veren bir bildiri açıkladığını anımsatarak “Genel merkez bir başkanı bile değiştirse, diğer başkanlar bu duruma tepki gösterecektir” değerlendirmesini yapıyor. Bunun yanında bazı illerde “yeni parti” tartışmalarının daha net görüldüğünü aktaran başkanlar da “Bize istifa etmeyi soran kişi çok. O nedenle ne olacaksa bir an önce olması gerek” diyor.