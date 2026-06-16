CHP’de gerilimler sonrası iki taraf da grup toplantısı yapmamaya karar verdi: CHP, bu hafta grup yapmayacak

CHP’de butlan kararı alındığından bu yana partinin seçilmiş ve mahkeme tarafından göreve getirilmiş yönetimi arasında yaşanan Meclis’teki grup toplantısı gerilimi, yeni haftada da sürdü. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, geride kalan haftada grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ı görevden alarak yerlerine yeni atama yapacağını belirtti. Bu kapsamda gözler dün neler yaşanacağına çevrildi.

Dün sabahın erken saatlerinde hem Özgür Özel kanadı hem de Kılıçdaroğlu kanadı, bugün Meclis’te grup toplantısı yapacak gibi beyanlar verdi. Ancak öğle saatlerine doğru iki kanat da geride kalan haftalarda kendilerini destekleyen partililer arasında yaşanan gerilim ve özellikle Meclis kapısı önünde yaşanan arbede gibi olayların tekrarlanmaması için bu hafta grup toplantısı yapmayacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu kanadı da grup başkanvekili atama işini yarına bıraktı.

İKİ TARAF DA YAPMAYACAĞINI AÇIKLADI

Yaşanan bu tartışmalarla ilgili Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kılıçdaroğlu kanadının grup yapmama kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Emir, CHP lideri Özel’in örgütlerin yorgunluğunu hissederek grup toplantısı yapmama kararı aldığını belirtti. Emir ayrıca, grup yapılmaması için Kılıçdaroğlu kanadıyla müzakere yürütlüğü iddialarını da reddetti.

Bir yumuşama durumlarının olmadığını söyledi. Butlan yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı da sosyal medya hesabından “CHP’nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın (bugün) TBMM’de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır. Partimizin önceliği; kişisel ya da dönemsel tartışmalar değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal gücünü, ortak aklını ve toplumsal sorumluluğunu korumaktır” paylaşımını yaptı.

MECLİS BAŞKANLIĞI’NA İTİRAZ

Kılıçdaroğlu kanadının grup başkanvekili atayacağı iddiasını değerlendiren Emir, grup içi yönetmeliğine göre bunun mümkün olmadığını, Meclis Başkanlığı’nın da böyle bir atamayı kabul etmemesi gerektiğini vurguladı. Emir, yine iç yönetmeliği göstererek, grup başkanvekillerinin yerine bir isim seçilene kadar görevlerine devam etmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle iki başkanvekilinin odasının boşalttırılmasının yanlış olduğunu kaydetti. “Genel başkanın, grup başkanvekili atama yetkisini göstersinler. Yok böyle bir şey” diyen Emir, yapılan işlemin hukuksuz olduğuyla ilgili Meclis Başkanlığı’na hem yazılı hem de sözlü olarak başvurduklarını aktardı. Emir, tedbirli olarak disipline sevk edilen Başarır ve Günaydın için de “Arkadaşlarımız geri dönecek, herkes hesabını buna göre yapsın” dedi.

YENİ SEÇİM YAPILACAK MI?

Emir, grup başkanvekilleri için yeni bir seçim olup olmayacağı konusundaki soru üzerine “Bizim değerlendirmemize göre Sayın Ali Mahir Başarır ve Sayın Gökhan Günaydın’ın başkanvekillikleri devam etmektedir. Dolayısıyla böyle bir çalışmanın içerisinde değiliz. Bu yanlış kararı alanlar geri dönebilirler veya süresi içerisinde buradaki mahkeme kararları ile geri dönerler” yanıtını verdi.