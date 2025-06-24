Kılıçdaroğlu 'Açıklama yap' taleplerini reddetmişti... Engin Özkoç ve Vahap Seçer, Silivri'ye gitti: İmamoğlu'nun yanıtı ne oldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda belediye başkanı ve yöneticisi tutuklu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 30 Haziran'daki kurultay davası için de hazırlık yapıyor.

Kasım 2023'te yapılan kurultayda Özgür Özel, 812 oyla, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan seçilmişti.

Bu kurultayın iptali istemiyle açılan davadan "mutlak butlan" (yok sayılması) kararı çıkabileceği ve bu durumda eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçebileceği iddiaları kamuoyunda gündem olmuştu.

Son olarak, gazeteci İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında, Ankara'da yapılan önemli bir görüşmenin detaylarını aktarmıştı.

KILIÇDAROĞLU "KAYYUMA MI BIRAKAYIM?" DEMİŞ

Saymaz, 30 Haziran'da görülecek olan kurultay davası öncesinde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talebi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP PM Üyesi Engin Özkoç'un, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, mutlak butlan ve kayyum ihtimaline karşı partiye destek açıklaması istediğini yazmıştı.

Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun ise "Böyle bir açıklama yapamam. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özgür Özel ile oturur, konuşuruz" yanıtını verdiğini öne sürmüştü.

"Yavaş, Seçer ve Özkoç, görüşme bitiminde CHP Genel Merkezi’ne geçerek, Özel ile görüştü. Özel, 'Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum' dedi" ifadelerini kullanan Saymaz, "Heyet bugün Silivri F Tipi Cezaevi’nde İmamoğlu ile görüşecek ve görüşmeyi ona aktaracak" demişti.

ÖZKOÇ VE SEÇER İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu ile görüşen heyette yer alan CHP PM üyesi Engin Özkoç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek üzere Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gitti.

Ziyaret sonrası Seçer ve Özkoç basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

VAHAP SEÇER: SONUNDA KAZANAN DEMOKRASİ OLACAK

Vahap Seçer, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem Başkanımızı ve diğer arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Tabii ki onlara moral vermek için geliyoruz ama aslında onlardan moral alıp geri dönüyoruz. Son derece sağlıkları iyi" dedi.

"Burada onların da bir an önce iddianamelerinin hazırlanması yönünde talepleri var. Suçsuz yere burada tutsak edildiklerini boş dosyalarla tırnak içerisinde etkin pişmanlıktan faydalanan iftiracıların birtakım iddialarıyla hukuksuz yere burada olduklarını düşünüyorlar ve haklılar. Biz de doğal olarak aynı kanaatteyiz. Burada bazı değerlendirmelerimiz oldu" diyen Seçer şöyle devam etti:

"Kendileriyle hem sürecin hukuki olarak hem siyasi olarak bugüne kadar yapılanlar, bundan sonra bizlerin üzerine düşecek görevler... Bu konuda bazı değerlendirmeler yaptık. Umut ediyoruz Türkiye'de hukuk hakim olur. Artık bir hukuk devleti oluruz. Demokratik toplumlarda demokrasinin içselleştiği toplumlarda bu süreçler normal. Türkiye'de de Türkiye'nin 150 yıllık bir demokrasi tarihi var. Aslında genç bir demokrasiyiz. Bugüne kadar birçok badireler atlattı demokrasi savaşında bu ülke.

Bu da o mücadelelerden bir tanesi olarak görüyoruz. Sonuç itibariyle hak, hukuk, adalet haklı olan kazanacak. Hukuk üstün çıkacak. Türkiye daha demokratik bir ortama dönüşecek. Bundan dolayı da vatandaşlarımızın da bize güvenle bakmalarını istiyoruz. Bize güvenmelerini istiyoruz. Bu mücadelede ilk günden başladığımız enerjimizi hala taşıyor. Ben bugüne, diğer arkadaşlarımız da öyle. Sonunda kazanan demokrasi olacak, hukuk olacak, bizler olacağız."

"MUTLAK BUTLAN" SORUSUNA YANIT

"Siz, Engin Bey ve Mansur Bey geçtiğimiz günlerde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptınız ve o görüşmede bir açıklama yapmayı önerdiğiniz öne sürüldü. Mutlak butlan konusu şu anda gündemde ve 30 Haziran'da da kurultaya yönelik bir dava olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlana karşı bir planı var mı? Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun size karşı söylediği cümleler ve tavrı nasıl oldu? Özgür Özel bunu nasıl değerlendirdi?" sorusuna Vahap Seçer'in yanıtı şöyle oldu:

"Şimdi, aslında çok tarihi bir süreçten geçiyoruz. Hem ülke olarak hem partimiz olarak. Çünkü ülkemizin içinde bulunduğu durum, yaşadığı sorunlar, açmazlar işte temel başta adalet sorunu bütün bu sorunları aşacak. Tabii diğer birçok sorun var. Başta adalet diyoruz ama bunun yanında ekonomi, gelir dağılımında adaletsizlikle diğer her alanda yaşanan sorunlar. Baktığınız zaman Türkiye'nin kurucu partisi ve ana Muhalefet Partisi Cumhuriyet Halk Partisi her zaman demokrasinin mihenk taşı olmuştur. Her zaman umut olmuştur.

İktidar da olsa, muhalefet de olsa Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin demokrasinin temel taşıdır. Şu anda da öyle. Bugün hangi siyasi partiye gönül vermiş olursa olsun eğer vatandaşım gelecek için umut büyütüyorsa emin olun bunu Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden büyütüyor. Bizler en son seçimde birçok insanın beklemediği oy oranlarıyla birçok şehirde beklenmeyen başarılarla yerel seçimleri başarıyla atlatmış, çıkmış bir partiyiz. Doğal olarak bu başarının temel sebebi sadece bizlerin Cumhuriyet Halk Partisi tabanından oy almamız değil. Her kitleden oy aldık. Çünkü bizim üzerimizden yarınları umut ettiler. Yarınlara umut beslediler."

"ŞAHISLARDAN ÖNEMLİDİR CHP"

"Bizden öte kurumlar çok daha önemli. Bu bütün siyasi partiler ama Cumhuriyet Halk Partisi bir farklı konumda. Partinin hangi makamında olursa olsun, hangi görevi yürütüyor olursa olsun kişilerden, şahıslardan önemli Cumhuriyet Halk Partisi. Doğal olarak biz de bu bilinçle, bu anlayışla dün Sayın Genel Başkanımızı (Kılıçdaroğlu) ziyaret ettik. Önceki Genel Başkanımızı. Önümüzdeki günlerde mutlak butlan ya da farklı bir karar da çıkabilir. Bu bir düşünce, bir öngörü olabilir, olmaz... Bu ayrı bir konu ama bir bütün halinde üzerimize bir saldırı var iktidar tarafından. Bakın bugün Silivri Cezaevinde arkadaşlarımızı ziyaret ettik.

Farklı sebeplerle bugün cezaevinde tutsak tutulan arkadaşlarımız var. Bu bir planlı siyasi saldırının ürünü. Bunların burada olması, bu arkadaşlarımızın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayıyla ilgili yürütülen polemikler, davalar, her gün televizyon kanallarında bunların anlatılması, yorumlanması bu saldırıların bir parçası."

VAHAP SEÇER: BASINA YANSIYAN BİLGİLER DOĞRU

"Bir taraftan belediye başkanlarımızı, siyasilerimizi yoralım, onları tutsak edelim, diğerlerine de korku salalım... Diğer taraftan bunların yanında duracak en güçlü kurum, onların partileri Cumhuriyet Halk Partisi'ni zayıflatalım, bölelim, parçalayalım... Anlayış bu. Doğal olarak dün biz Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik. Doğrudur. Hem Sayın Özgür Özel'in Genel Başkanımızın hem de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bu konuda daha önce kendisiyle yapılan görüşmeler, basına yansıyan görüşmeler oldu.

İki Sayın Genel Başkanımızın bir araya gelip bu konuları konuşması, kamuoyuna mutlak butlana karşı olduklarına dair bir açıklama yapması, böyle bir durumda Kemal Bey'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi ya da mahkemenin bu kararını reddetmesi gerektiğini partimizin kayyumlara ya da mutlak butlanla bir karışıklığa gitmemesi için bunların tedbirlerini alması gerektiği yönünde görüşmeler oldu. Tam da biz de bu anlayışla dün Sayın Genel Başkanımızı ziyaret ettik. Doğrudur. Bugün de basına yansıyan kulis bilgisi büyük oranda doğrudur. Sayın Genel Başkan böyle mutlak butlana karşı olduğunu ya da mutlak butlan kararı alınırsa bunu kabul etmemenin aslında partiyi bir kayyuma teslim etmek anlamına geleceğini, bu riski partim adına alamam dedi."

VAHAP SEÇER: BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPMAMASINI ARZU EDİYORDUK

"Böyle bir cevap verdi... Ama bizim görüşümüz açıkçası daha farklıydı. Böyle bir açıklama yapmasını arzu ediyorduk. Partimizin bir ve bir arada kalması son derece önemli. Sadece bizler için de Türkiye demokrasisi açısından, ülkemizin geleceği açısından bugün bölgede, dünyada yaşanan gelişmeler, iç sorunlar, bütün bunlarla Türkiye'de baş edebilecek kurumların başında Cumhuriyet Halk Partisi'nin geldiği için gelecek için vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın umudu için bir arada kalma gerekliliğini bir kez daha kendisine duyurduk, izah ettik. ve bu konuşmayı ya da bu toplantıyı böylece sonuçlandırdık. Umut ediyoruz mutlak butlan kararı çıkmaz. Mutlak butlan kararı çıkmaz ama çıkarsa da tabii ki partimizin yine bir arada kalması için bize düşen görevi yerine getireceğiz. Biz bunu tarihi bir görev olarak kabul ediyoruz."