CHP’de il başkanları partiye süren operasyonları yorumladı: ‘Mücadele kararlılığımız büyüyor’

CHP’nin İstanbul İl Örgütü İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi üzerinden Gürsel Tekin sorunu yaşamaya devam ederken, partinin eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun tutukluluğu da sürüyor. Bu tabloda CHP’nin Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da geride kalan hafta sonu tutuklandı. Partiye süren operasyonlar sonrası olağanüstü olarak Ankara’da toplanan il başkanları ise bu operasyonların “örgütün mücadele kararlılığını etkilemediğini” söylüyor.

'MİLLET ASIL NİYETİ GÖRÜYOR'

Önemli olanın halkın görüşü olduğunu belirten başkanlar “Sokakta konuştuğumuz insanlar CHP’ye yapılan operasyonların siyasi olduğunu biliyor. Bu nedenle bize destek vermek istiyor. Elbette arkadaşlarımızın tutuklanmasını, gözaltına alınmasını normalleştirmiyoruz. Genel başkanımız da bu yüzden Türkiye’nin dört bir yanında mitingler yapıyor, biz de eylemler yapıyoruz. Ancak tüm bu operasyonlarda millet asıl niyeti görüyor. Bizim için önemli olan bu” diyor.

‘MÜCADELEMİZ GÜÇLENDİ’

Partinin üç büyükşehirdeki örgütlerinin karşılaştığı operasyonların örgüt gücüne etkisini değerlendiren başkanlar “Mücadelemiz eksilmedi hatta halk arasında güçlendi. Örgütler tam saha çalışmalarına devam ediyor ve özellikle mayıs ayından itibaren milletvekillerimizin ve parti yönetiminden isimlerin katıldığı saha çalışmalarımız olacak. Burada partinin 90 vaatlik önerilerini vatandaşlara anlatacağız. Yani tüm olumsuzluklara rağmen bir yandan da asıl işimizi sürdüreceğiz” görüşünü paylaşıyor.

‘KILIÇDAROĞLU’NA SEMPATİ AZALDI’

Öte yandan başkanlar; eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaşmayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gürsel Tekin ile birlikte verdiği görüntünün de “parti tabanında rahatsızlık yarattığını” söylüyor. Partililer, mutlak butlan tartışmaları yapılırken Kılıçdaroğlu’nun bu görüntüyü vermesinin “butlan kararına hazır” olarak okunduğunu belirtiyor. Başkanlar, Kılıçdaroğlu için “Hem el sıkmayan tavrıyla hem de Gürsel Tekin’le verdiği görüntüyle kendisine sempati iyice azaldı” yorumunu yapıyor.